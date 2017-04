Il sabato (pasquale) di Bundesliga - Frena il Bayern, valanghe Lipsia e Hoffenheim. Nuovo scossone in fondo

Fonte immagine: Twitter @Bundesliga_EN

L'uovo di pasqua della Bundesliga, aspettando eventuali sorprese di oggi (in programma Werder-Amburgo e Darmstadt-Schalke), si compone di reti su reti: 23 gol nelle prime 7 partite, con 6 vittorie casalinghe ed un solo 0-0. Entriamo nel dettaglio.

I risultati di giornata.

A fondo classifica si ferma la disperata rimonta dell'Ingolstadt, asfaltato dal Wolfsburg. Suttner apre con uno sfortunato autogol, poi il rimorchio vincente di Malli e la zampata del solito Mario Gomez danno respiro ai ragazzi di Jonker. Male gli ospiti, pericolosi poche volte. Fiato anche per il Mainz, vincente per 1-0 contro l'Hertha, tradito da una deviazione di Brooks su un tiro da fuori di Latza.

Vittoria di capitale importanza anche per l'Augsburg, 2-1 casalingo contro il Colonia. Le cose si mettono subito bene per i padroni di casa, che dopo 23 minuti sono avanti 2-0 con il colpo di testa di Hinteregger e il rigore di Verhaegh. L'autogol di Max, nel tentativo di salvare su Sorensen, restituisce speranze al Colonia e mette pepe al finale: espulsi Koo e Finnbogason, ma l'Aubsburg resiste fino al recupero e porta a casa tre punti.

Salendo ai piani alti, il Lipsia blinda un posto in Champions League scherzando con l'altra neopromossa, il Friburgo. Ci mette 36 minuti per sbloccarla la squadra di casa, un colpo di testa di Poulsen al 36' scardina la difesa ospite, che poi si scioglie e subisce le accelerate di Werner e Keita. Dopo 6 minuti nella ripresa è 3-0, poi nel finale Demme di testa timbra il 4-0.

Qualche sofferenza in più per il Borussia Dortmund, che vince 3-1 sull'Eintracht Francoforte. Padroni di casa in vantaggio dopo 120 secondi col tocco di tacco del rientrante Marco Reus, ma la reazione ospite è veemente: dopo due occasioni sprecate, arriva il pari con un destro da fuori di Fabian. L'uomo che non ti aspetti, Papastathopoulos, si spinge in avanti e dopo un paio di dribbling ristabilisce subito il vantaggio. Tre punti blindati nel finale da Aubameyang.

Davanti al Bvb staziona ancora l'Hoffenheim. Gol e spettagolo a Sinsheim, dove il Gladbach capitola per 5-3 al termine di una gara folle: Szalai apre con una doppietta da attaccante vero, ma gli ospiti, prima col tap-in di Vestergaard e poi con Stindl (errore di Baumann, ma fallo di mano netto di Hofmann nello svolgimento dell'azione), pareggiano, sfiorando anche il vantaggio col palo di Hahn. I padroni di casa si vendicano, Demirbay direttamente da punizione trova la porta con quello che doveva essere un cross, poi è un siluro mancino di Uth a segnare il 4-2. Dahoud la riapre risolvendo una palla vagante, ma ancora Demirbay, di testa, su assist di Kramaric - che aveva colpito una traversa sull'1-0 - chiude definitivamente i conti.

Nel posticipo, invece, di scena il Bayern Monaco, che gioca al tiro al bersaglio sul campo del Leverkusen. I padroni di casa rimangono anche in dieci a trenta minuti dal termine, ma riescono stoicamente a resistere, complici anche un paio di errori banali sotto porta della capolista. Da segnalare, nel primo tempo, due miracolosi salvataggi sulla linea in fila della difesa di Korkut. Finisce 0-0, Bayern comunque a +8, ma fermato per la seconda trasferta consecutiva.

I tabellini

Mainz - Hertha 1-0

45+1' aut. Brooks (H).

Augsburg - Colonia 2-1

5' Hinteregger (A), 23' Verhaegh (A), 65' aut. Max (A).

Borussia Dortmund - Eintracht Francoforte 3-1

3' Reus (B), 29' Fabian (E), 34' Papastathopoulos (B), 86' Aubameyang (B).

Wolfsburg - Ingolstadt 3-0

45+1' aut. Suttner (I), 68' Malli (W), 80' Gomez (W).

Hoffenheim - Borussia Moenchengladbach 5-3

9' e 24' Szalai (H), 31' Vestergaard (B), 35' Stindl (B), 58' e 89' Demirbay (H), 75' Uth (H), 78' Dahoud (B).

RB Lipsia - Friburgo 4-0

36' Poulsen (L), 42' Werner (L), 51' Keita (L), 90' Demme (L).

Bayer Leverkusen - Bayern Monaco 0-0

