Bundesliga, la 30esima giornata - Borussia contro! C'è anche Lipsia-Schalke. Bayern a passeggio?

Meno cinque dal termine, c'è chi azzarda i primi calcoli e chi vive alla giornata, in Bundesliga. Poteva essere il giorno del titolo per il Bayern, ma l'appuntamento è stato rimandato di alcuni giorni; potrebbe essere, però, la deadline per il percorso in Bundes del Darmstadt, vicinissimo alla retrocessione. La trentesima, nonché quintultima giornata di massimo campionato tedesco, inizia stasera.

Si parte dalla sfida che vede contrapposte Hoffenheim e Colonia, al RheinEnergie Stadion. Gli ospiti, con una vittoria e contemporanea non vittoria dell'Hertha Berlino, sarebbero matematicamente certi del posto tra le prime quattro, con conseguente prima storica qualificazione in Champions League. I capitolini dovranno vedersela però in casa contro il Wolfsburg, in un match tutt'altro che scontato, nonostante l'altalena che accompagna da diverso tempo la squadra di Jonker, comunque reduci da un'importante vittoria interna contro l'Ingolstadt.

Il turno è sulla carta favorevole agli uomini di Nagelsmann, perchè l'impegno del Borussia Dortmund, quarto in classifica, è sicuramente più difficile: la squadra di Tuchel è di scena sul campo del Borussia Moenchengladbach in una classica del calcio tedesco, con l'atteso ritorno al Borussia-Park del grande ex Marco Reus. Anche il Lipsia potrebbe frenare, essendo ospite sul campo di uno Schalke fresco di eliminazione in extremis dall'Europa League e che ora punta almeno al settimo posto, per poter ri-disputare una competizione europea anche nella prossima stagione. Guarda con interesse a questa sfida anche la capolista Bayern Monaco, ormai a un passo dalla conquista del titolo, ma che potrebbe dover aspettare un paio di settimane per portarsi matematicamente a casa il quarto Meisterschale consecutivo. L'impegno casalingo col Mainz sa di passeggiata.

Tornando in zona Europa League, attenzione a Friburgo e a Werder Brema, entrambe impegnate in casa, i primi contro un Bayer Leverkusen reduce sì da uno 0-0 col Bayern, ma in netto calo e con un occhio a quanto succede dietro; Nouri attende invece l'Ingolstadt, che sogna una salvezza miracolosa ma ancora complicata. Potrebbe invece essere la giornata della retrocessione del Darmstadt, obbligato a vincere sul campo dell'Amburgo per poter sperare ancora, anche se è realisticamente impossibile salvarsi. Chiude il programma Eintracht - Augsburg, sfida tra scontente, quest'ultima in particolare.