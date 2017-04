Bayern, la settimana nera e gli interrogativi sugli obiettivi

Fonte immagine: La Gazzetta dello Sport

Dalla tranquillità di un +13 ad un rischioso +6, con lo scontro diretto da disputare in trasferta, a quattro giornate dal termine, con annessa eliminazione in Champions League. Il mese di aprile doveva essere, per il Bayern Monaco, quello decisivo per mandare in archivio il campionato e dare una scossa alla Champions, eliminando i campioni in carica del Real Madrid, ma è andato tutto al contrario. L'avventura europea è, com'è noto, terminata anzitempo, complice anche un arbitraggio che ha indubbiamente penalizzato i tedeschi - aldilà delle evitabili dietrologie. Rimangono la Bundesliga e la coppa Nazionale, ma le certezze si sono leggermente sciolte.

Sei giornate fa, la squadra di Ancelotti vinceva sul campo del Borussia Moenchengladbach, volando a +13, distacco confermato anche nel 6-0 interno sull'Augsburg, ma da lì qualcosa si è rotto. Nelle successive quattro gare di Bundes, due pareggi (contro i molto meno quotati Leverkusen e Mainz), una sconfitta (sul difficile campo dell'Hoffenheim) e la vittoria nel Klassiker contro il Borussia Dortmund. Dietro, il Lipsia, prima e unica inseguitrice credibile, ha accorciato inanellando una serie di vittorie. Oggi i RotenBullen sfidano lo Schalke e hanno la ghiottissima opportunità di portarsi a -6. E il calendario prevede lo scontro diretto in casa della squadra di Hasenhuttl, alla penultima giornata.

Il titolo, tecnicamente, non sembrerebbe in discussione, ma questi cedimenti (poco strutturali) dell'ultimo mese alimentano le speranze del Lipsia, il quale deve affrontare, nell'ordine, la trasferta di oggi sul campo dello Schalke, poi l'Ingolstadt in casa, Hertha in trasferta, appunto Bayern in casa e Eintracht in trasferta. I bavaresi invece devono andare sul campo del Wolfsburg, poi ospitare il Darmstadt, in seguito giocare alla Red Bull Arena e infine affrontare all'Allianz il Friburgo.

Giornata Bayern Monaco RB Lipsia 30^ vs Mainz (2-2) @ Schalke 04 (****) 31^ @ Wolfsburg (***) vs Ingolstadt (*) 32^ vs Darmstadt (*) @ Hertha Berlino (***) 33^ @ RB Lipsia (*****) vs Bayern Monaco (*****) 34^ vs Friburgo (**) @ Eintracht Francoforte (***)

Il calendario si schiera dalla parte dei bavaresi, così come i fattori legati ad esperienza e capacità di gestione del vantaggio, e, ovviamente, la classifica. Difficile pensare ad una rimonta, ma questo scenario è passato dall'essere surreale all'essere una possibilità - poco concreta, ma comunque una possibilità -, più per demeriti della capolista, che per meriti dell'inseguitrice.

Mercoledì sarà anche serata di gala per quanto riguarda la Dfb-Pokal, per il Bayern, che ospita il Dortmund nel quarto e ultimo incontro della stagione. Il bilancio è di 2-1 in favore della squadra di Ancelotti, la quale necessita di una vittoria, per rialzare la testa e portare a casa due obiettivi che, se a inizio stagione erano considerati il minimo indispensabile, ora, con l'eliminazione dalla Champions, diventano imprescindibili per poter salvare la stagione.