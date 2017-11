Bundesliga - Giornata 12: luci puntate sulla BayArena; il Bayern può allungare

E' finita la sosta per le nazionali, tornano i vari campionati europei e tra lo c'è, ovviamente, anche la Bundesliga. Il massimo torneo tedesco riparte dalla dodicesima giornata con il Bayern Monaco in testa alla classifica e pronto ad allungare il passo sfruttando, magari, un passo falso del Lipsia. Schalke e Dortmund sono pronte alle loro spalle per tornare in corsa sia per il Meisterschale, sia per il secondo posto alle spalle dei bavaresi.

Ad aprire la giornata ci saranno proprio i gialloneri di Peter Bosz, speranzosi che la pausa abbia spezzato l'incantesimo di Ottobre, mese nero per la squadra della Renania. Il Dortmund farà visita alla Mercedes-Benz Arena di Stoccarda per tornare alla vittoria dopo quattro partite e cercherà di farlo senza il suo attaccante migliore, Pierre-Emerick Aubameyang, messo fuori rosa giusto ieri a causa di motivi disciplinari non meglio precisati.

La palla passa poi al sabato di fuoco, dove scenderanno in campo sia il Bayern capolista, sia il Lipsia, prima inseguitrice dei bavaresi. I Die Roten faranno visita al Bayer Leverkusen, per quello che si annuncia essere il match di giornata. Alla BayArena i padroni di casa risultano essere ancora imbattuti ed è anche per questo motivo che la squadra di Monaco spera in un mezzo passo falso dei biancorossi per allungare in classifica. La squadra di Heynckes riceverà l'Augsburg, una squadra solida ma che non dovrebbe creare problemi all'armata bavarese, pronta quindi ad inanellare la quinta vittoria consecutiva. Impegno complicato per l'Hoffenheim che sfida il Francoforte, mentre a chiudere il sabato ci sarà la sfida tra Herthe Berlino e Borussia Moenchengladbach.

Domenica scenderanno in campo Schalke e Hannover, le due sorprese di quest'anno. I Minatori se la vedranno con l'Amburgo, mentre i rossi faranno visita al Werder Brema. Due incontri semplici per le favorite che dovrebbero conquistare tranquillamente i tre punti.