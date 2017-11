Bundesliga, Stoccarda-Borussia Dortmund 2-1: è crisi profonda per i gialloneri

Crisi profonda per il Borussia Dortmund che contro lo Stoccarda rimedia la terza sconfitta di fila. I gialloneri perdono al Mercedes-Benz Arena 2-1 confermando il periodo di grande difficoltà dal punto di vista dei risultati. E se aggiungiamo che nelle ultime 5 partite hanno racimolato 1 solo punto e che domani rischiano di trovarsi a -9 dalla vetta della classifica dopo il fantastico avvio di stagione, si può capire come gli uomini di Bosz stiano vivendo un periodo di stagione pessimo.

Grande assente questa sera è l'attaccante del Borussia Aubameyang non convocato per motivi disciplinari. Bosz schiera così in attacco Philipp e Schurrle alle spalle di Yarmolenko nell'inedito ruolo di punta avanzata. Risponde lo Stoccarda con un altro tridente offensivo composto da Ozcan e Akolo a supporto di Ginczek.

Pronti-via e lo Stoccarda passa subito in vantaggio con Akolo che approfitta di un clamoroso errore di Bartra, che appoggia male a Burki mal posizionato, e insacca il pallone in porta facilmente. Reazione non convincente del Borussia che si rende pericoloso solo con Yarmolenko che, servito al limite dell'area da Schurrle, calcia col mancino ma il suo tiro è respinto da Zieler. Al 35' ci prova Goetze su punizione ma Zieler para il tiro dell'ex Bayern Monaco. A pochi secondi dalla fine del primo tempo pareggia il Borussia con un calcio di rigore guadagnato per un fallo di mano di Pavard. Zieler riesce nel miracolo di respingere il penalty calciato male da Schurlle, però sulla ribattuta il pallone termina sui piedi di Philipp che realizza la rete del momentaneo pareggio.

Ma anche il secondo tempo si apre con il gol dello Stoccarda questa volta realizzato da Brekalo (entrato nella ripresa proprio al posto dell'autore della prima rete Akolo). L'attaccante, su passaggio lungo di Ozcan, controlla in area, scarta Zagadou e infila il pallone in rete facendolo passare sotto le gambe di Burki. Il Borussia non riesce a reagire e al 71' uno dei migliori in campo Ozcan sfiora il terzo gol dello Stoccarda mandando il pallone alto sopra la traversa su servizio dalla destra di Asano. Dopo due minuti percursione di Schurrle che cerca di riscattarsi dopo il rigore sbagliato ma il suo tiro è respinto con i piedi da Zieler. All'80' si invertono i ruoli con Ozcan che serve Asano la cui deviazione termina di poco fuori. Il Borussia non crea niente di pericoloso e così lo Stoccarda conquista tre punti pesanti che lo portano al nono posto a 4 punti dalla squadra di Bosz terza in classifica.