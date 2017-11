Bundesliga, il Bayern cerca la fuga verso il Meisterschale | Twitter Bayern

La giornata di Bundesliga sembra sorridere al Bayern Monaco. I bavaresi hanno già assistito all'ennesima caduta del Borussia Dortmund ed oggi pomeriggio giocheranno all'Allianz Arena contro l'Augsburg con un solo obiettivo in testa: vincere e distanziare ulteriormente i rivali di sempre. La squadra di Heynckes, però, dovrà fare attenzione al Lipsia, oggi impegnato alla BayArena di Leverkusen in un incontro che presenta più di un'insidia, un altro motivo per far sorridere i giocatori biancorossi.

Heynckes sa bene che contro l'Augsburg non sarà una passeggiata e lo ha detto chiaramente in conferenza stampa ("Sono una squadra organizzata, solida, aggressiva e con un obiettivo ben chiaro in mente"), tuttavia il Bayern dovrà fare bottino pieno per non rischiare brutte sorprese. Il settantenne allenatore dovrà ancora fare a meno dei lungo degenti Neuer e Ribery, a cui si aggiungono Thomas Muller e Thiago Alcantara, ma per la prima volta sarà a disposizione anche Juan Bernat. Il 4-3-3 è ormai consolidato, con Coman e Robben ad aiutare Lewandowski in attacco ed un centrocampo molto offensivo con James, Tolisso e Martinez.

Gli ospiti si presentano all'Allianz Arena con uno score in linea alle loro ambizioni: quattro vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. La squadra di Baum, prima della pausa, ha fermato la corsa del Leverkusen, ma nell'ultimo incontro in casa dei bavaresi sono dovuti tornare con sei palle nel sacco. Per questa trasferta, però, l'Augsburg di Grigoritsch che ha saltato la partita contro l'Uruguay per un problema alla caviglia, mentre è recuperato Finnbogason, out per un problema all'adduttore. Ancora fuori, ma sulla via del recupero, Sergio Cordova che tornerà ad allenarsi già lunedì.

I precedenti tra le due squadre sono quindici, totalmente sbilanciati in direzione Bayern, che vanta tredici vittorie a fronte delle sole due dell'Augsburg, l'ultima nel Maggio del 2015 e proprio all'Allianz Arena.