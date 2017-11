Bundesliga - Giornata 13: Borussia e Schalke è l'ora della verità | Vavel Italia

Dopo il Der Klassiker perso arriva un altro esame importante per il Borussia Dortmund, entrato in una spirale negativa che appare senza uscita. La squadra di Bosz non vince più e sabato, per la tredicesima giornata dovrà ospitare lo Schalke 04 di Tedesco, la rivelazione di questa stagione di Bundesliga. Si sfregano le mani Lipsia e Bayern che hanno la possibilità, una di conquistare il secondo posto in solitaria, l'altra di allungare nuovamente in classifica.

La giornata però si aprirà con lo scontro tra Hannover 96 e Stoccarda, con i rossi pronti ad interrompere la striscia negativa che dura da due partite. Gli ospiti però arrivano allo scontro in fiducia, grazie alla vittoria ottenuta contro il Borussia Dortmund alla Mercedes-Benz Arena e sconfiggerli non sarà affatto semplice. Il piatto forte, come spesso accade, è però al sabato, quando scenderanno in campo le prime cinque della graduatoria.

Detto del big match tra Borussia e Schalke, il Bayern andrà al Borussia Park per sfidare il Moenchengladbach, vittorioso la scorsa settimana sull'Hertha Berlino e con un Thorgan Hazard in forma smagliante. Per i bavaresi non sarà una trasferta semplice e risulterà ancora più complicata dopo gli infortuni occorsi a Robben e Thiago Alcantara. La squadra di Heynckes parte sempre con il favore dei pronostici, ma questa volta appare possibile che si fermi la striscia di vittorie consecutive, anche se le motivazioni non mancheranno. L'altra inseguitrice dei bavaresi, il Lipsia, ospiterà il Werder Brema, che ha centrato la prima vittoria in campionato nell'ultima la giornata. Per i RotenBullen non dovrebbe essere un impegno proibitivo, ma le fatiche di Coppa Campioni pesano ed unitamente ai problemi psicologici che accompagnano questa squadra potrebbero portare ad un mezzo passo falso.

La giornata si chiude quindi domenica con la discesa in campo dell'Hoffenheim di Nagelsmann che sfiderà l'Amburgo per continuare a mantenere il passo delle squadre che vogliono un posto in Europa per la prossima stagione.