Bundesliga - E' l'ora del Derby della Ruhr: Schalke e Dortmund di fronte

Va in scena oggi, sabato 25 novembre alle 15.30 il centocinquantunesimo Derby della Ruhr tra Borussia Dortmund e Schalke 04. Le due squadre vivono momenti totalmente differenti: i gialloneri sono in un vortice negativo da fine Settembre che li ha visti precipitare dalla vetta della classifica al quinto posto; i Minatori d'altra parte sono la vera sorpresa della Bundesliga e sembrano essere la vera rivale del Bayern Monaco assieme al Lipsia.

I padroni di casa cercano quindi un riscatto dopo due mesi neri dove sono riusciti a cogliere solo una vittoria, contro il Magdeburgo in DFB Pokal, e a dilapidare tutto il vantaggio costruito in un avvio di campionato fantastico. Le certezze costruite da Bosz nel primo mese di competizioni sono crollate improvvisamente ed ora il tecnico ex Ajax non riesce a trovare il modo di risolvere i problemi dei gialloneri. La difesa risulta troppo permeabile, il centrocampo non dà la dovuta copertura e l'attacco non è così infallibile come ad inizio stagione. Nel match di Champions League contro il Tottenham, Aubameyang è tornato a segnare, ma che l'attaccante non stia vivendo un bel momento è ormai noto. La chiave per la ripresa del Dortmund passa proprio dall'attaccante gabonese, ma anche dal talento di Pulisic che affronterà una sorta di derby personale contro McKennie. I due sono i giocatori americani più promettenti ed oggi sfideranno l'uno contro l'altro in uno dei tanti duelli di questo match.

Un altro duello è quello delle panchine. Al momento lo sta vincendo Giovanni Tedesco, vera rivelazione tra gli allenatori. Il tecnico italiano è alla prima esperienza nel massimo campionato tedesco ma sta già facendo vedere cose importanti, portando i Minatori alle spalle del Bayern. Lo Schalke arriva al Derby con tredici punti nelle ultime cinque partite esprimendo un calcio offensivo che potrebbe fare molto male al Borussia Dormtund, vista la difesa tutt'altro che a tenuta stagna. I Minatori si affideranno come sempre a Burgstaller per bucare la difesa avversaria, ma il vero fulcro dell'attenzione sarà su Leon Goretzka, conteso da tutte le big d'Europa. Dovrebbe partire dalla panchina Konoplyanka, un discreto jolly da inserire a partita in corso per Tedesco che gli preferisce Di Santo.

Borussia Dortmund (4-1-4-1): Burki; Toljan, Papastathopoulos, Bartra, Guerreiro; Weigl; Castro, Gotze, Yarmolenko, Pulisic; Aubameyang.

Schalke 04 (3-1-4-2): Fahrmann; Stambouli, Naldo, Kehrer; Meyer; Caligiuri, Oczipka, McKennie, Goretzka; Di Santo, Burgstaller.