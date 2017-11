L'Hoffenheim cade 3-0 contro l'Amburgo, il Colonia perde ancora: la domenica di Bundes

Dopo i risultati clamorosi di ieri, con il 4-4 nel Derby tra BVB e Schalke e la sconfitta del Bayern, la giornata di Bundesliga si chiude con due sfide chiavi in ottica salvezza e europea: Amburgo-Hoffenheim e Colonia-Herta Berlino. Dopo un periodo difficile, l'Amburgo rialza la testa e batte, a sorpresa, l'Hoffenheim per 3-0: gli uomini di Nagelsmann falliscono, quindi, l'occasione per superare in classifica il Bayer ma soprattutto il Dortmund, portandosi al 5° posto in classifica. Sull'altro campo della Domenica, vince facilmente l'Herta sul Colonia che resta ultimo in classifica a soli 2 punti.

Amburgo 3-0 Hoffenheim

Akpoguma (AG) 6', Kostic 75', Jung 88'

L'Amburgo ha gli uomini contati vista l'enormità di infortuni e schiera un 4-2-3-1 con il classe 2000 Arp a comandare l'attacco e Kostic, Hunt e Wood a suo supporto. Nagelsmann sceglie il 4-3-3 con Uth e Gnabry larghi sulle fasce, mentre Wagner agisce da punta centrale. Pronti via, e subito partita in discesa per gli uomini di Gisdol che passano in vantaggio con l'autogol di Akpoguma che insacca nella propria porta. Partita in bilico fino al 75', quando Kostic la mette alle spalle di Baumann su punizione rasoterra calciata dalla lunga distanza. L'Amburgo gioca quindi con più serenità e trova anche il terzo gol: a 2' dal 90', Jung firma il 3-0 finale. Match che pesa tanto per l'Hoffenheim, che manca ancora l'appuntamento con la vittoria, e per l'Amburgo, che va a +2 sul Friburgo terzultimo.

Colonia 0-2 Herta Berlino

Ibisevic 17' e 64'

Un Colonia alla disperata ricerca di punti per tornare in corsa per la salvezza, si presenta al match con il 3-4-3 che converge sull'unica punta Pizarro, mentre in difesa ci va il 2000 Bisseck. L'Herta, dalla sua forte di una classifica abbastanza tranquilla, schiera un classico 4-4-2 con il giovane Selke e l'esperto Ibisevic in attacco. È proprio il duo d'attacco a far male: al 17' Ibisevic realizza il gol del vantaggio, sfruttando la sponda aerea di Davie Selke; al 64' sempre Ibisevic, questa volta su rigore, realizza il 2-0 che chiude la partita. Una sconfitta che mette sempre più in difficoltà il Colonia: la panchina di Stoger è sempre più calda.