Borussia Dortmund, Bosz si gioca la panchina

Borussia Dortmund, Bosz rischia l'esonero | www.twitter.com (@BVB)

Cambio in vista su una delle panchine più importanti della Bundesliga. Il Borussia Dortmund sta infatti pensando di sollevare dalla posizione di allenatore Peter Bosz e di sostituirlo puntando su un traghettatore fino a fine stagione per poi cercare il grande nome in estate. La candidatura più forte in questo momento è quella di Armin Veh: il tedesco ha raggiunto l’apice della sua carriera con la vittoria del campionato 2006-07 alla guida dello Stoccarda, ma è libero dal marzo 2016 dopo essere stato esonerato dall’Eintracht Francoforte con la squadra in piena zona retrocessione; un’altra soluzone di ripiego potrebbe essere rappresentata da Hannes Wolf, attuale tecnico dello Stoccarda, con un passato importante sulla panchina delle giovanili del Borussia, dal 2010 al 2016. Sembra essere solo una suggestione il nome di Luis Enrique, anche se il quotidiano catalano Sport parla di contatti in corso fra le parti.

Il grande obiettivo per la prossima estate però sarà Julian Nagelsmann: sull’allenatore dell’Hoffenheim ha messo da tempo gli occhi anche il Bayern Monaco, ma il Borussia potrebbe anticipare i tempi strappando un accordo con il giovanissimo tecnico, rivelazione degli ultimi anni, grazie anche al fatto che, a meno di clamorosi ribaltoni, il club non può ambire a trofei importanti e può già programmare la prossima stagione, a differenza dei bavaresi che si giocheranno Bundesliga e Champions League fino alla fine con Jupp Heynckes.

Dopo un inizio di stagione scintillante che faceva presagire un’annata competitiva ad alti livelli, il BVB è caduto in una spirale di risultati negativi: l’ultima vittoria in Bundesliga risale al 30 settembre scorso – 2-1 in casa dell’Augsburg -, in Champions League i gialloneri sono già eliminati – con il rischio di rimanere fuori anche dall’Europa League – e per ultimo la clamorosa beffa subita nel derby della Ruhr contro lo Schalke 04 – rimontato sul 4-4 dopo il vantaggio per 4-0 al 25’ del primo tempo. Ora per Bosz sarà decisiva la trasferta alla BayArena contro il Bayer Leverkusen: in caso di flop l’esonero sarà pressoché inevitabile.