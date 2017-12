Bundesliga - Giornata 14: il Bayern ospita l'Hannover; Bosz si gioca la panchina con il Leverkusen

Klassiker perso, Revierderby buttato all'aria con una rimonta for the ages dello Schalke 04, per il Borussia Dortmund e Peter Bosz è arrivata l'ultima chiamata per salvare stagione e panchina. Il tecnico ex Ajax si giocherà il posto nella sfida al Bayer Leverkusen, squadra in salute e che non conosce la sconfitta dallo scorso venti Settembre contro l'Hertha Berlino. Lo scontro tra le due compagini andrà in scena sabato pomeriggio e in caso di sconfitta dei gialloneri un cambiamento tra le loro fila sarà necessario.

Ad aprire la giornata, però, ci penserà il consueto anticipo del venerdì sera, che vedrà in scena Friburgo contro Amburgo. Lo scontro è fondamentale per gli equilibri di bassa classifica, i padroni di casa sono reduci dalla vittoria sul Mainz, ma i favori dei pronostici pendono dalla parte degli ospiti che nell'ultima uscita hanno raccolto lo scalpo dell'Hoffenheim con un secco 3-0.

Il piatto forte, come sempre, è il sabato di Bundesliga. Alle 15.30, oltre al già citato Bayer-Borussia, ci sarà anche il match riguardante il Bayern Monaco, che ospiterà all'Allianz Arena l'Hannover, passato da sorpresa di inizio campionato a squadra da metà classifica a causa delle ultime prestazioni con cui ha raccolto solo un punto in tre partite. I bavaresi per l'occasione recupereranno Thomas Muller, che ha finalmente smaltito l'infortunio muscolare che lo attanagliava, ma sembrano aver perso James Rodriguez. Nonostante questo l'impegno contro i Die Roten li vede favoriti e dopo il passo falso compiuto contro il Moenchengladbach, Heynckes, non se ne può permettere un altro, pena la perdita della testa della classifica. Alle loro spalle, infatti, c'è un Lipsia in salute che ospiterà l'Hoffenheim di Nagelsmann, per uno scontro che promette spettacolo sin dal primo minuto di gioco. Gli ospiti non vivono un grande momento di forma, ma devono interrompere la striscia negativa che dura ormai da tre partite, altrimenti l'Europa si potrebbe allontanare definitivamente.

Chiude la giornata di sabato lo Schalke 04, che dopo la storica rimonta nel Revierderby affronterà il Colonia, sempre più ultimo, nel match forse più scontato del quattordicesimo turno di Bundesliga. A completare il quadro ci pensano le due partite della domenica: Hertha-Francoforte e Wolfsburg-Moenchengladbach.