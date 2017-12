Bundesliga - Bayern Monaco, ora rialzati: all'Allianz arriva l'Hannover

James Rodriguez e Vidal esultano nell'ultima partita vinta dalla loro squadra. | fcbayern.com

La Bundesliga, uno dei campionati più spettacolari d'Europa, nello scorso turno ha assolutamente rafforzato questo concetto di sé. Non solo il pirotecnico 4-4 fra Dortmund e Schalke, ma anche un risultato assolutamente inatteso: la sconfitta del Bayern Monaco, per mano del Borussia Mönchengladbach, col risultato di 2-1. Quella che sembrava essere tornata l'invincibile truppa di Jupp Heynckes, subentrato dopo l'esonero di Ancelotti ad inizio anno, ha mostrato il suo lato più debole e, soprattutto, ha visto il Lipsia - secondo in classifica - accorciare a solo tre punti di distanza. E' perciò scontato sottolineare, dunque, quale sarà, per i bavaresi, l'importanza del prossimo incontro di campionato, contro l'Hannover: riprendere a correre, anche per non perdere quell'entusiasmo che aveva animato le operazioni nelle scorse settimane.

I neroverdi sono l'unica delle tre neopromosse in questa stagione ad aver messo la testa nella parte sinistra della classifica, dove erano stabilmente fino all'inizio di novembre, che è stato per loro un mese sciagurato. La truppa di André Breitenreiter ha infatti perso le due partite intervallate dalla sosta per le Nazionali, mentre ha pareggiato nel corso della scorsa giornata per 1-1 contro lo Stoccarda. Risultati un po' deludenti che hanno fatto crollare i Roten - soprannome condiviso, peraltro, proprio con gli odierni avversari - al decimo posto: serve dare una sterzata. Sperare di farlo all'Allianz Arena non è semplice, specie con tanti infortunati; ma dopo il 4-2 rifilato al Borussia Dortmund, chissà che non arrivi un altro risultato a sorpresa per i sassoni.

Le probabili formazioni

Heynckes è alle prese con i problemi di Neuer, che verrà sostituito alla base del 4-2-3-1 dalla riserva Ulreich. In difesa confermati Kimmich e Rafinha sulle fasce (out Alaba e Bernat), ritorna Boateng a far coppia con Hummels nel mezzo. In mediana spazio a Javi Martinez e Vidal, mentre nonostante qualche acciacco sarà ancora Lewandowski a guidare l'attacco: alle sue spalle Muller, James Rodriguez e Coman.

Breitenreiter fa la conta dei suoi infortunati: sono ben sette, incluso il centravanti titolare Jonathas, che nel 4-2-3-1 speculare verrà sostituito da Fullkrug. Andando a ritroso, dietro di lui troviamo indisponibili anche Harnik e Bebou: ecco allora Klaus, Fossum e Karaman. Fuori pure Schwegeler a centrocampo: Schmiedebach fa coppia con Bakalorz a centrocampo, mentre in difesa Sané stringe i denti nonostante l'influenza, completando il reparto con Korb, Anton e Ostrzolek. In porta Tschauner.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha; Javi Martinez, Vidal; Muller, James Rodriguez, Coman; Lewandowski. All. Heynckes

Hannover 96 (4-2-3-1): Tschauner; Korb, Sané, Anton, Ostrzolek; Schmiedebach, Bakalorz; Klaus, Fossum, Karaman; Fullkrug. All. Breitenreiter