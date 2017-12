Bundesliga - Alla BayArena è ora di un big match: il Leverkusen ospita il Borussia Dortmund

L'ingresso in campo dello scorso Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund. | bayer04.de

La 14esima tappa di questa spettacolare Bundesliga ci porterà una 48-ore ricca di contenuti, oltre a quelli espressi già dall'anticipo di ieri sera fra Friburgo e Amburgo. Fra questi, quelli più in rilievo saranno sicuramente quelli riguardanti il Borussia Dortmund, che in casa del Bayer Leverkusen si giocherà realisticamente una buona fetta del proprio futuro. Dopo la clamorosa rimonta subita dallo Schalke solo una settimana fa, culmine di una crisi che va avanti ormai da un paio di mesi, la panchina di Peter Bosz non è ancora saltata, ma per l'olandese il prossimo match rappresenta un vero e proprio dentro-o-fuori: una sconfitta gli sarebbe sicuramente fatale, mentre una vittoria potrebbe ridare fiducia e potrebbe anche riportare i gialloneri in linea con le minime richieste stagionali della dirigenza, quelle riguardanti un posto nella prossima Champions League.

Dall'altro lato ci sono le Aspirine, sicuramente meno attese degli odierni ospiti in estate ma comunque volenterose anche loro di vincere lo scontro diretto, che si tradurrebbe in un sorpasso proprio rispetto agli avversari e manderebbe un segnale alle altre candidate per un'ubicazione nell'Europa che conta. Il momento di forma della truppa di Heiko Herrlich è sicuramente migliore: l'ultima sconfitta risale ormai a settembre, mentre nell'ultimo turno del massimo torneo per club teutonici è arrivata una vittoria per 0-1, tutt'altro che scontata, in casa del Francoforte. Insomma per i biancorossi un banco di prova importante, un test che potrà dargli una dimensione all'interno di un campionato in cui finora hanno fatto il loro dovere.

Le probabili formazioni

Partiamo proprio dalle scelte di Herrlich: nel suo 4-3-3 ritorna in campo l'ex di giornata Sven Bender, che insieme al fratello gemello Lars - per l'occasione terzino destro -, Tah e Wendell (anche lui rientrante) compone la linea difensiva davanti a Leno. A centrocampo squalificato Kohr: spazio dunque a Havertz, Baumgartlinger e Aranguiz. In attacco riecco Bailey, che compone il tridente d'attacco con Volland e Brandt.

La risposta di Bosz è orientata verso un 3-4-2-1 a cui mancheranno due interpreti offensivi non da poco, vale a dire Gotze (infortunato) e Aubameyang (squalificato). Yarmolenko e Kagawa sono i favoriti per il posto alle spalle di Schurrle, dunque: andando a ritroso troviamo, sulla linea mediana, Pulisic, Weigl, Sahin e Guerreiro. Il pacchetto difensivo è invece formato da Burki in porta e Sokratis, Bartra e Schmelzer in movimento.

Bayer Leverkusen (4-3-3): Leno; L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell; Havertz, Baumgartlinger, Aranguiz; Bailey, Volland, Brandt. All. Herrlich

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Burki; Sokratis, Bartra, Schmelzer; Pulisic, Weigl, Sahin, Guerreiro; Yarmolenko, Kagawa; Schurrle. All. Bosz