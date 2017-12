Bundesliga 2017/18 - Yarmolenko risponde a Volland. Tra Bayer e Dortmund finisce 1-1

Finisce 1-1 la sfida della BayArena tra Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, uno dei match clou della quattordicesima giornata di Bundesliga. Partita che inizia bene per le ​Aspirine​, che giocano un buon primo tempo concludendolo in vantaggio grazie a Kevin Volland. Nella ripresa, si svegliano gli ospiti i quali riescono ad agguantare il pari con il sigillo di Andriy Yarmolenko. Pareggio che non accontenta nessuno poiché le due compagini non effettuano grandi passi in avanti nella classifica.

I padroni di casa scendono in campo col 4-2-3-1 con Leno tra i pali; Tah e Sven Bender vengono messi al centro della difesa mentre Henrichs e Wendell ricoprono le corsie laterali. Aranguiz e Lars Bender si posizionano sulla mediana mentre Bailey, Havertz e Brandt hanno il compito di agire alle spalle dell'unica punta Volland.

Dortmund in piena emergenza, a causa degli infortuni di Marco Reus, Mario Gotze e la squalifica di Aubameyang. Ciò porta Bosz a schierare i suoi con il 3-4-3 con Schmelzer, Subotic e Sokratis che vengono posizionati davanti all'estremo difensore Burki. Linea più folta a centrocampo, con Sahin e Weigl più centrali e la coppia Guerreiro-Castro in posizione più laterale. L'attacco sarà guidato da Pulisic, Philipp e Yarmolenko.

Le due squadre si distendono molto bene ma non riescono a creare occasioni importanti durante la prima fase di gioco. Il Borussia è costretto a rinunciare subito a Philipp dopo appena otto minuti e viene sostituito da André Schurrle: dunque, un altro nome si aggiunge alla lista dell'infermeria. La prima grande occasione la creano le Aspirine ​al 20' con Havertz che, su cross di Bailey, effettua un gran colpo di testa con la palla che centra l'incrocio dei pali. Cinque minuti più tardi Henrichs si trova a pochi passi dalla porta avversaria ma conclude troppo sul portiere. Il buon momento del Leverkusen viene premiato ed alla mezz'ora si sblocca il risultato: una dormita clamorosa della difesa del Borussia consente a Volland di correre spedito verso Burki e concludere a porta sguarnita.

I gialloneri confermano di avere dei problemi in fase difensiva, oltre ad una brutta prestazione nella quale sono dominati dai propri avversari. Verso la fine del primo tempo Wendell commette un brutto fallo su Castro: il direttore di gara Hartmann estrae prima il giallo e poi il rosso, al termine della consultazione del VAR. Bosz è costretto ad effettuare un secondo cambio poiché neanche il numero 27 riesce a proseguire; fa il suo ingresso Shinji Kagawa. La prima frazione si conclude con il Bayer in vantaggio per 1-0. Nel secondo tempo i padroni di casa diventano meno propositivi e cercano di gestire il proprio vantaggio. Le Aspirine ​hanno l'handicap dell'uomo in meno per cui tentano una maggiore copertura dietro per evitare il pareggio del Dortmund. Il BVB, da parte sua, cresce di intensità e si presenta con più frequenza nell'area di rigore avversaria. Tuttavia, i ragazzi di Bosz non sono capaci nell'intento di impensierire la difesa avversaria. Il tentativo migliore è sui piedi di Schurrle che, intorno al 60', effettua una gran conclusione andando vicino alla rete dell'1-1.

La formazione ospite continua ad attaccare e si rende sempre più pericolosa, con il Leverkusen che cerca di sfruttare le occasioni di contropiede. Così avviene intorno all'ora di gioco, quando Volland viene lanciato nuovamente in area di rigore: stavolta Burki è più attento e copre meglio lo specchio. Su capovolgimento di fronte, Kagawa allarga il gioco verso Schurrle il quale serve in mezzo Yarmolenko che deposita il pallone in rete. L'attaccante ucraino firma il pareggio del Borussia e riporta il risultato in parità. Il pareggio degli ospiti porta ad un finale di gara acceso, con entrambe le squadre che lottano per conquistare un risultato positivo. All'88' Bailey prova la volée da calcio di punizione, ma trova una buona risposta da parte di Burki. Il Dortmund risponde con Pulisic: la sua conclusione va a sbattere su Schurrle, finito a terra dopo uno scontro aereo. La partita si conclude con i giallo-neri in avanti ed il risultato che permette alle due squadre di dividersi la posta in palio.