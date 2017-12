L'Eintracht si avvicina all'Europa, il Wolfsburg ne fa 3 al M'gladbach: la domenica di Bundes

Il quadro della quindicesima giornata di Bundesliga si completa con i due posticipi Herta-Francoforte e Wolfsburg-Borussia Monchengladbach, con quest'ultima come piatto forte della Domenica. Il match delle 15.30 giocato all'Olympiastadion di Berlino resta in bilico fino all'80', quando l'ex Milan Boateng indirizza i tre punti verso Francoforte, mentre il big match della serata regala grande calcio e 3 gol che tolgono il Wolfsburg dalla zona calda della classifica e tengono il M'gladbach nel gorgo europeo composto da sette squadre.

Herta Berlino 1-2 Francoforte

Selke 15', Wolf 26', Boateng 80'

L'Eintracht fa 7 nelle ultime 8 in Bundesliga battendo anche l'Herta Berlino in trasferta e portandosi a ridosso del Borussia Dortmund a 22 punti, a -2 dal quarto posto. Il match si apre con il gol di Selke al 15' per l'Herta che insacca da pochi metri dalla porta di Hradecky, ma alla prima occasione gli ospiti colpiscono: da calcio d'angolo Wolf gira potentemente di destro trovando il gol del pareggio. L'Herta Berlino subisce il colpo, soffre e all'80' arriva il sorpasso del Francoforte: l'ex di giornata Boateng a dieci dalla fine regala i tre punti ai suoi.

Wolfsburg 3-0 Borussia M'gladbach

Malli 4', Didavi 25', Guilavogui 71'

Il Borussia spreca sul campo del Wolfsburg l'occasione per prendersi il secondo posto solitario, cadendo malamente 3-0 contro i lupi di Germania che salgono a 17 punti grazie ad una serata top di Malli che trascina i suoi. È proprio Malli a sbloccare la partita al 4', capitalizzando il tap-in fornito da Gomez. Doppietta che viene mancata clamorosamente poco dopo, con un errore incredibile da posizione ottima per finalizzare, ma in compenso arriva l'assist per il 2-0 che viene siglato da Didavi: i due duettano e il centrocampista tedesco chiude la partita al 25' con un bellissimo tocco sotto. Il Borussia prova a reagire senza trovare il gol, che invece arriva per il Wolfsburg con Guilavogui che dalla distanza mette alle spalle di Sommer il pallone del 3-0 finale.