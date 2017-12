Bundesliga - Giornata 15: Schalke all'esame Gladbach; Dortmund, occasione a Brema

Continua la corsa del Bayern Monaco verso il Meisterschale. I bavaresi, nella scorsa giornata, hanno riallungato in classifica approfittando degli stop di Lipsia, ko con l'Hoffenheim, e dello Schalke, fermato sul 2-2 dal fanalino di coda Colonia. Tra le prime sei l'unica a vincere, oltre ai bavaresi, è stata proprio la squadra di Nagelsmann, che dopo due partite così così rilancia la propria candidatura per un posto in Champions League.

La quindicesima giornata si apre con lo scontro tra Stoccarda e Bayer Leverkusen. Gli ospiti dovranno fare a meno di Wendell, squalificato dopo l'espulsione rimediato nel match contro il Borussia Dortmund, ma vantano una striscia aperta di risultati utili che dura ormai da dieci partite che gli permette di rimanere lì attaccato al treno Champions. Il bello, come sempre accade in Bundesliga, arriva però il sabato. Nel primo pomeriggio del nove Dicembre scenderanno in campo il Bayern Monaco, il Borussia Dortmund ed il Lipsia. I bavaresi dovranno affrontare alla Commerz-bank Arena l'Eintrach Francoforte di Kevin Prince Boateng, una partita con il favore dei pronostici tutto verso gli ospiti che ora, nel periodo senza coppe europee, proveranno l'allungo definitivo in classifica.

Il Lipsia, secondo in classifica, deve riprendere la propria corsa dopo la cocente sconfitta di Sinsheim e potrà farlo contro il Mainz, squadra non irresistibile e che giunge da due sconfitte consecutive. In caso di altro stop, il Bayern potrebbe scappare definitivamente, lasciando alle altre la corsa per il secondo posto. Stesso discorso per lo Schalke, che però scende in campo alle 18.30 e nell'impegno più difficile de weekend, che lo vede contrapposto al Borussia Moenchengladbach di Thorgan Hazard. Il Dortmund, invece, deve ritrovare la vittoria e lo può fare contro il Werder Brema, squadra in ripresa tra le mura amiche, ma ancora zoppicante in trasferta.

Chiudono la giornata le due partite della domenica. Interessante per l'alta classifica il match tra Hannover, reduce dalla buona prestazione dell'Allianz Arena, e l'Hoffenheim, rilanciatosi con il poker inflitto al Lipsia. Chiude alle 18 lo scontro tra Augsburg ed Hertha Berlino.