Bundesliga, il Leverkusen si gode una notte al 4° posto: battuto 0-2 lo Stoccarda

Lo Stoccarda cade per la prima volta in stagione in casa e lo fa contro il Bayer Leverkusen che infila il decimo risultato utile consecutivo valevole il quarto posto solitario per almeno una notte, in attesa delle risposte delle altre squadre nei match di domani e Domenica. A sbloccare il match è Havertz, che fa 0-1 al 20' dopo un avvio dominato. Il secondo tempo si apre con una serie di miracoli di Leno, il quale tiene a galla il Leverkusen che a 10' dalla fine raddoppia e chiude il match con capitan Lars Bender.

Le due squadre si schierano praticamente a specchio: lo Stoccarda compone il tridente con Ozcan e Donis leggermente più arretrati rispetto all'unica punta Terodde. A centrocampo, a fare da filtro, ci sono Ascacibar e Gentner. Il Bayer risponde con un 3-4-3 offensivo, con Mehmedi e Bailey esterni di centrocampo, ma molto bravi a spingere in fase offensiva. Il riferimento centrale dell'attacco delle Aspirine è Kevin Volland.

Il match parte subito forte con il Bayer che al 3' mette subito in chiaro le cose: Bailey calcia in porta dai 25 metri con il suo sinistro, ma il pallone finisce alto sopra la traversa di Zieler che controlla senza particolari problemi. Dopo il lampo iniziale la partita vive un momento di gelo, che combacia con la temperatura di Stoccarda praticamente vicina allo zero, fino al 17': ottima combinazione tra Volland e Brandt, con quest'ultimo che cerca la porta, ma viene murato dalla difesa dello Stoccarda in corner. Le Aspirine provano ad affondare il colpo e il gol del vantaggio arriva al 20': giocata fantastica di Bailey bravo a trovare in area di rigore il giovanissimo e promettentissimo Havertz, freddo e cinico per il vantaggio Leverkusen sullo Stoccarda molto impacciato nelle prime battute. Gli ospiti non hanno bisogno di alzare i ritmi, controllano il match, mentre lo Stoccarda non dà segnali di reazione. La squadra di Herrlich rischia di combinare un pasticcio nel finale, con un retropassaggio sbagliato, ma per sua fortuna la difesa riesce ad evitare il peggio.

Il ritorno in campo vede la reazione dello Stoccarda che trova davanti a sé un super Bernd Leno: volée di Insua in area di rigore che sbatte sul portierone tedesco, autore di un super intervento per tenere il risultato a favore dei suoi. Al 56' è sempre Leno a salvare il Bayer: il numero uno delle Aspirine devia in calcio d'angolo sul tentativo di Ozcan, il secondo dello Stoccarda nel giro di pochi minuti. Al 61' si chiude il Leno Show con un altro intervento incredibile, sempre su Insua, che questa volta ci prova di potenza. Il Leverkusen esce dal letargo al 68' con il tiro di Henrichs: fuori di poco. Cinque minuti dopo Henrichs ci riprova, trova la deviazione di Zieler che si salva anche con l'aiuto del palo. Il raddoppio arriva a 10' dalla fine: stacco imperioso del capitano del Leverkusen, Lars Bender, bravo a spingere in rete di testa il cross stupendo di Bailey arrivato dalla bandierina. Kohr ha la palla anche del 3-0, ma la spreca dopo il grandissimo assist di Bellarabi, subentrato per l'infortunato Brandt. È l'ultima chance per le Aspirine che battono lo Stoccarda e si godono una notte al quarto posto.