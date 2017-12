Bundesliga, il Bayern a Francoforte per blindare il Meisterschale | Twitter Bayern Monaco

La vittoria del titolo nazionale da parte del Bayern Monaco è ormai cosa scontata da anni e anche quest'anno, dopo una partenza così così, i bavaresi si sono rimessi in carreggiata recuperando lo svantaggio ad un fragile Dortmund e aumentandolo su Lipsia e Schalke, buone squadre ma con limiti strutturali evidenti, soprattutto i primi. Il Meisterschale, quindi, ha già intrapreso la via di Monaco di Baviera, ormai casa sua, ma oggi i biancorossi potrebbero dare un nuovo strappo al campionato.

La squadra di Heynckes, infatti, va a fare visita all'Eintracht Francoforte, società in cui milita l'ex Milan Kevin Prince Boateng, che viaggia a metà classifica con un andamento altalenante. I rossoneri sono usciti vittoriosi dalla trasferta nella capitale tedesca e due partite fa hanno fermato la truppa dell'Hoffenheim, ma non possono rappresentare un serio pericolo per Lewandowski e compagni. La squadra allenata da Niko Kovac proverà a strappare un punto schierandosi con cinque difensori in linea e puntando molto sulle ripartenze lanciate con Willems e Wolf sulle fasce, mentre al centro del campo giostreranno il gioco Boateng, Stendera e Gacinovic. Davanti, al cospetto della difesa granitica dei bavaresi, ci saranno Ante Rebic, anche lui vecchia conoscenza della Serie A, e Sébastien Haller, il goleador della squadra con sedici reti in altrettante partite.

Il Bayern risponde con il consueto 4-2-3-1 rispecchiando la formazione che sabato scorso ha battuto l'Hannover. In attacco, a supporto di Lewandowski, ci saranno Muller, James e Coman, un terzetto di giocatori rapidi, tecnici ed in ottima forma che ha fatto ammattire la difesa dei Roten nell'ultima giornata e che ha lasciato il segno anche sulla retroguardia del Paris Saint Germain. L'ex juventino, soprattutto, è uno dei giocatori più in forma a disposizione di Heynckes ed assieme a James forma un asse micidiale. Alle loro spalle ci saranno quindi Arturo Vidal e Javi Martinez, il primo con la solita licenza di inserimento alla ricerca del quarto gol in quattro partite consecutive di Bundesliga; il secondo, con compiti più difensivi e di costruzione. A proteggere Ulreich, sempre più solido in sostituzione del lungo degente Neuer, ci saranno Kimmich, Boateng, Hummels ed Alaba.