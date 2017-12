Bundesliga - Giornata 16: Lipsia nella tana dei Lupi, Stoeger esordisce a Mainz

Turno infrasettimanale per la Bundesliga che tra oggi e domani completerà il quadro della sedicesima giornata. Tanta curiosità per l'esordio del nuovo Borussia Dortmund di Stoeger, in scena a Mainz e chiamato subito alla vittoria per non perdere il treno Champions League, lì a pochi a punti ma pronto a scappare. Impegno morbido per la capolista Bayern, mentre le due inseguitrici, Lipsia e Schalke, dovranno sudare per ottenere i tre punti.

La giornata è spaccata in due, oggi quattro partite, due interessanti per l'alta classifica. Come accennato sopra, va in scena il debutto di Stoeger sulla panchina del Borussia Dortmund, poltrona su cui l'ex Colonia si è seduto dopo l'esonero di Bosz e dopo averla sfiorata in estate, quando era una delle opzioni valutate dai dirigenti giallonero. Il 4-3-3 del nuovo allenatore si sposa bene con le caratteristiche del Bvb, ma la cosa fondamentale sarà trovare l'equilibrio tra i reparti, una delle grandi pecche della gestione dell'allenatore olandese. In questo senso è probabile che ritrovi il campo Weigl, l'unico equilibratore in una squadra di esterni e mezz'ali offensive. La prima prova per Stoeger non sarà comunque semplice, il Mainz in casa è una squadra ostica da affrontare, ma la reazione dei gialloneri all'esonero di Bosz potrebbe risultare decisiva. Stasera in campo anche il Lipsia, la prima inseguitrice del Bayern Monaco. I RotenBullen dovranno andare a far visita al Wolfsburg, alla Volkswagen Arena, lì dove il Gladbach ha subito un netto 3-0 giusto due settimane fa. I Lupi sono una squadra in ripresa e l'impegno per la squadra di Hasenhuttl, sorteggiata ieri contro il Napoli in Europa League, non sarà certo semplice, anche se una vittoria è obbligata, almeno per restare saldamente al secondo posto della graduatoria.

Scenderà in campo domani il Bayern Monaco. La squadra di Heynckes affronterà il Colonia in una partita che si presenta come una pura formalità contro il fanalino di coda della Bundes, una squadra capace di subire oltre trenta reti in quindici partite mettendone a segno solo nove, di cui tre nella rocambolesca sconfitta di domenica contro il Friburgo. Lo Schalke 04 di Tedesco ospiterà, invece, l'Augsburg in quello che si preannuncia essere il match più equilibrato del turno. I Minatori devono vincere se vogliono provare a dare uno scossone alla classifica, ma il rendimento esterno degli ospiti è davvero di buon conto e non sarà facile ottenere i tre punti. Chiude il cerchio il Leverkusen che vedrà arrivare alla Bay Arena il Werder Brema reduce da tre vittorie nelle ultime quattro partite e spinto dalla nuova linfa iniettata da Kohfeldt.