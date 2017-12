Bundesliga, Bayern: altra possibilità di allungo | Twitter Bayern Monaco

Un altro mattoncino nella scalata verso il Meisterschale può essere messo. Il Bayern Monaco oggi scenderà in campo contro il Colonia, fanalino di coda della Bundesliga, con l'ulteriore possibilità di allungare in classifica grazie al pareggio di ieri del Lipsia sul campo del Wolfsburg.

L'inverno è alle porte e quindi lo è anche la pausa della Bundesliga e il Bayern vuole arrivare allo stop con più punti di vantaggio possibili, così da potersi concentrare maggiormente sulla Champions League, potendo amministrare in campionato. Jupp Heynckes, da buon vecchia volpe, avrà già chiarito la questione ai suoi giocatori, che stasera scenderanno in campo con il solo obiettivo di annientare il Colonia, fanalino di conda della Bundes. Per ottenere i tre punti, quindi, non ci sarà turn over tra le fila dei bavaresi, con il solo Arturo VIdal assente in via precauzionale, vista la diffida che pende sulla sua testa. In porta, ovviamente, ci sarà Starke con la linea a quattro composta da Kimmich, Boateng, Sule ed Alaba a difenderlo dalle offensive dei Caproni. Centrocampo a due con Javi Martinez e Rudy, quest'ultimo proprio al posto del cileno, mentre a supportare Lewandowski ci sarà il consueto trio composto da Muller, James e Ribery, con il francese che dà il cambio al connazionale Coman.

Discorso totalmente diverso per il Colonia, fanalino di coda della classifica con ancora lo zero nella casella vittorie. La squadra dei Caproni dopo l'esonero di Stoeger, accasatosi nel frattempo al Dortmund e ieri vittorioso, sembra essere in ripresa come dimostra il pari strappato a Gelsenkirchen contro lo Schalke, anche se il rocambolesco 3-4 subito domenica contro il Friburgo non gioca a loro favore. La squadra della Ruhr è ancora zeppa di infortunati, soprattutto in attacco dove anche Guirassy e Osako, gli unici superstiti si sono fermati. In piena emergenza, Stefan Ruthenbeck, dovrà quindi schierare Clemens come prima punta affiancato da Klunter, che di ruolo però fa il terzino.. Sarà dunque un'impresa portare via un punto dall'Allianz Arena per i rossoneri.

Bayern (4-2-3-1): Starke; Kimmich, Boateng, Sule, Alaba; Martinez, Rudy; Muller, James, Ribery; Lewandowski.

Colonia (5-3-2): Horn; Olkowski, Sorensen, Horn, Heintz, Handwerker; Ozcan, Jojic, Lehman; Klunter, Clemens.