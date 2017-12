Bundesliga - Giornata 17: Nagelsmann fa visita al BVB, il Bayern va a Stoccarda

Ultima giornata del campionato tedesco per questo 2017. Dopo le partite di domenica, infatti, la Bundesliga entrerà nella sua lunga pausa invernale, riprendendo il cammino verso il Meisterschale solo il dodici Gennaio, dopo poco meno di un mese di sosta. Il Bayern sembra lanciato verso il trionfo finale, e questa giornata gli potrà dare un'ulteriore mano, mentre alle sue spalle c'è ancora un gruppo compatto di sette squadre a giocarsi i posti validi per la Champions League.

La diciassettesima giornata del campionato tedesco si apre con il consueto anticipo del venerdì sera, un match molto interessante più per lo spettacolo che possono regalare le due squadre che per la classifica. Il Borussia Moenchengladbach ospiterà l'Amburgo del giovane Arp in un match che si preannuncia a favore dei padroni di casa, sulla carta più forti, ma comunque spettacolare grazie anche alla difesa ballerina degli ospiti. Attenzione, però, perché gli Urgestein hanno già fatto uno scherzo all'Hoffenheim, schiantato per 3-0 tre settimane fa e una nuova sorpresa non è così impossibile.

Come sempre il programma della Bundesliga entra nel vivo nella giornata di sabato. Alle 15.30 scenderà in campo la capolista, il Bayern Monaco, che affronterà alla Mercedez Benz Arena lo Stoccarda, una squadra in crisi che non vince da oltre quattro partite. I bavaresi non sono sembrati molto brillanti nel turno infrasettimanale contro il Colonia, ma la forza della squadra di Heynckes è troppo superiore per potersi fermare nella casa degli Svevi. Nel pomeriggio di sabato sarà in campo anche lo Schalke 04, prima inseguitrice dei bavaresi, che affronterà l'Eintracht Francoforte nella sua tana. Scontro interessante tra due squadre non così distanti in classifica ed entrambe in buona forma fisica. I Minatori, però, non possono permettersi altri stop, poiché se non dovessero arrivare i tre punti, il Bayern, scapperebbe definitivamente uccidendo il campionato già a Gennaio. Chiude la giornata di sabato il big match tra Borussia Dortmund ed Hoffenheim, uno scontro tra il presente ed il probabile futuro dei gialloneri. Nagelsmann, infatti, farà visita a quello che potrebbe essere il suo nuovo stadio dal prossimo anno, ma prima di pensare al proprio futuro dovrà mettere al sicuro la classifica del suo laboratorio tedesco vincendo un match che promette una marea di gol.

Chiudono il turno le due partite della domenica tra Hannover e Leverkusen, con le Aspirine favorite, e quella tra Lipsia ed Hertha Berlino, sulla carta il match più semplice dopo quello del Bayern, ma i RotenBullen vivono momenti di grande forza alternati ad altri di poca lucidità risultando una squadra molto umorale e, visti gli ultimi risultati, la mano sul fuoco non va messa.