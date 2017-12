BundesLiga - Vincono Bayern (con brivido) e Colonia, le altre pareggiano tutte nel finale

Vincono Bayern (con brivido) e Colonia, le altre pareggiano tutte nel finale: il pomeriggio di Bundes

L'ultimo pomeriggio di Bundesliga regala emozioni nonostante i 3 pareggi su 5 match giocati. Vincono solo il Colonia, a sorpresa contro il Wolfsburg, e il Bayern che macina ancora punti vincendo sul campo dello Stoccarda in caduta libera e sprecone, con l'errore nel finale dal dischetto di Akolo. Sugli altri campi le squadre si svegliano nei minuti finali: lo Schalke fa 2-2 con l'Eintracht grazie alla rete al 96' di Naldo; il Mainz replica il risultato contemporaneo di Francoforte, completando la rimonta al 94' con Frei; l'Augsburg è trascinato da Finnbogason che tra il 91' e il 93' fa 3-3, con tripletta dopo il gol in avvio. L'unica squadra a fare un passo in avanti è il Werder, ora 16° dopo la sconfitta di ieri sera dell'Amburgo.

Colonia 1-0 Wolfsburg

Clemens 67'

Dopo un primo tempo privo di emozioni, il secondo tempo a Colonia è frizzantino e aperto al 49' dalla traversa di Jojic che manda un segnale al Wolfsburg. Il fanalino di coda della Bundes passa infatti al 67': palla in verticale di Jojic sulla quale si avventa Clemens che anticipa l'uscita non perfetta di Casteels, firmando il vantaggio per i suoi. Una decina di minuti più tardi i padroni di casa vanno vicini anche al gol del 2-0, ma la conlusione di Klunter si stampa sul palo. I lupi di Germania cadono malamente, mancando l'occasione di poter accorciare sulle squadre che li precedono, mentre il Colonia muove la sua classifica portandosi -9 dall'Amburgo penultimo.

Stoccarda 0-1 Bayern Monaco

Muller 79'

Il 3-4-3 disegnato da Wolf mette in difficoltà i bavaresi che faticano nel match clou del pomeriggio di Bundesliga, passando solamente al 79' con Muller: l'attaccante tedesco arpiona il cross di Coman e con il sinistro batte sul primo pale Zieler, chiamato più volte ad intervenire nel corso del primo tempo per salvare il risultato. Punteggio che può tornare in parità all'ultimo secondo, ma ad evitare un epilogo simile a quello sugli altri campi ci pensa l'ex Ulreich: Akolo dal dischetto calcia male e l'estremo difensore del Bayern para, con l'aiuto della difesa che poi allontana. Una vittoria che porta i bavaresi a +11 sullo Schalke, mentre lo Stoccarda resta nella zona rossa.

Eintracht Francoforte 2-2 Schalke 04

Jovic 1' - Haller 65' - Embolo 82' - Naldo 96'

Una delle tre rimonte incredibili del pomeriggio va in scena a Francoforte. I padroni di casa partono forte e dopo solo un minuto di gioco passano in vantaggio con Jovic, trovato da solo in area di rigore da Gacinovic. Il raddoppio arriva al 10' della ripresa, con un'ottima giocata di Gacinovic che fa passare il pallone fra le gambe di Naldo trovando in area Haller che di tacco fa 2-0. Tedesco inserisce però Konoplyanka ed Embolo cambiando la partita e, all'82', è lo svizzero a riaprire il match in spaccata. I minatori vengono salvati al 96' da Naldo che, dopo una mischia, la piazza sul secondo palo dal limite dell'area di rigore.

Werder Brema 2-2 Mainz

Bargfrede 2' - Belfodil 17' - Quaison 70' - Frei 94'

Il Werder butta al vento la possibilità di agganciare il Mainz nello scontro diretto per la salvezza, causa pareggio degli ospiti sempre nel finale. Dopo soli 2' di gioco i padroni di casa sono già avanti con un bel destro ad incrociare dai 25 metri di Bargfrede. Al 6' Oztunali colpisce la traversa, ma il raddoppio arriva al 17' con Belfodil che disegna una bellissima parabola di testa. Le partite nel pomeriggio tedesco non finiscono mai e al 70' Quaison passa con po' di fortuna in mezzo a due uomini e accorcia le distanze battendo Pavlenka. Il gol del 2-2 finale arriva al 94', con De Blasis che pesca perfettamente sul secondo palo Frei il quale è freddo nel trovare l'angolo per il pareggio del Mainz.

Augsburg 3-3 Friburgo

Finnbogason 1' 91' 93' - Gunter 20' - Petersen 48' 65'

Il pareggio tra Augsburg e Friburgo è senza dubbio il più entusiasmante del pomeriggio. Pronti via e l'Augsburg è già avanti con la rete di Finnbogason, pareggiata al 20' dall'ottimo diagonale di Gunter che fa 1-1. Il secondo tempo regala grandi emozioni, fin dall'inizio con la rete del vantaggio del Friburgo siglata da Petersen che deve solo spingere dentro il pallone di testa dopo il prolungamento di Kleidienst. Al 65' il Friburgo la chiude "virtualmente" con Petersen che firma la doppietta aggirando Hitz. La rimonta dell'Augsburg arriva, guarda caso, proprio nel finale con Finnbogason che firma la sua tripletta: al 91' l'attaccante gia di testa in porta il cross di Max, poi al 93' sempre di testa sbuca in mezzo alla difesa del Friburgo che non può evitare la rete del 3-3 finale.