DFB Pokal, si aprono gli ottavi: oggi in campo lo Schalke 04

La Bundesliga è ormai in pausa, ma per le squadre tedesche c'è ancora una partita da disputare prima di andare in vacanza per un mese, quella che vale l'accesso ai quarti di finale della DFB Pokal, la coppa di Germania.

Il turno degli ottavi è diviso equamente in due tronconi, oggi quattro partite, domani sera altrettante. E' innegabile che il meglio arrivi domani con il super scontro tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, ma anche stasera ci sono alcuni scontri interessanti da guardare. L'attenzione la catturano certamente Schalke 04-Colonia e Mainz-Stoccarda, i due scontri tra squadre di Bundesliga. La squadra dei Minatori affronta un Colonia rivitalizzato dalla vittoria di sabato contro il Wolfsburg, la prima in campionato che gli ha permesso di evitare l'umiliazione di terminare il girone d'andata del campionato senza alcun successo, ma i favori del pronostico pendono tutti dalla parte della squadra di Tedesco, soprattutto perché la DFB Pokal è l'unico trofeo che potrà sollevare quest'anno. Dall'altro lato Mainz-Stoccarda è, sulla carta, uno dei match più equilibrati in programma. Entrambe le squadre stazionano nelle retrovie della classifica di Bundes e lo stato di forma è pressoché lo stesso. L'ultimo scontro ufficiale tra le due squadre è andato a favore della squadra dove ha sede la Mercedes e fu risolto da un colpo di testa di Badstuber. Stasera sarà una partita abbastanza bloccata, con i migliori ventidue in campo e probabilmente l'ago della bilancia potrebbe risultare essere il fattore casa.

Chiudono il programma odierno lo scontro tra squadre di serie minori Paderborn-Ingolstadt e quello tra Norimberga-Wolfsburg. I Lupi partono certamente con i favori del pronostico e sono anche l'unica squadra di Bundes ad aver trovato un team della seconda serie tedesca, quindi l'obbligo di vittoria è certamente presente. Nell'altro match l'Ingolstadt, quarto in Zweite Bundesliga, ha una grande occasione per approdare al turno successivo della DFB Pokal, poiché il sorteggio lo ha messo di fronte al Paderborn, retrocesso addirittura nella terza serie tedesca dopo aver affrontato la Bundesliga.