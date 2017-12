Google Plus

DFB Pokal - Ottavi: vincono Schalke e Magonza. Il Wolfsburg passa solo ai supplementari. Foto: Twitter Bundesliga English

Alla vigilia delle feste di Natale, alcune squadre della Bundesliga scenderanno in campo per disputare gli ottavi di finale della DFB Pokal. Le otto partite sono state spalmate in due blocchi tra oggi e domani. Tra le prime quattro partite c'è stata la sfida tra Magonza e Stoccarda, la trasferta del Wolfsburg a Norimberga e l'impegno casalingo dello Schalke contro il Colonia.

Gare delle 18.30

Magonza-Stoccarda 3-1

41' Gentner, 62' Berggreen, 71' Diallo, 90'+4 Serdar

Il Magonza riesce ad ottenere un'importante successo casalingo ed estromette lo Stoccarda dalla competizione. Ospiti che sono inizialmente passati in vantaggio con Gentner, che viene servito con un delizioso colpo di tacco da parte di Akolo. Nel secondo tempo, la formazione allenata da Schwarz effettua una grande rimonta: segna prima Berggreen approfittando di una mischia in area di rigore; poi è il turno di Diallo che ribadisce in rete un calcio di punizione battuto dallo stesso Berggreen; infine Serdar mette il punto esclamativo concludendo con successo un'azione di contropiede iniziata da De Blasis.

Paderborn-Ingolstadt 1-0

56' Zolinski

La seconda sfida pomeridiana mette di fronte due squadre provenienti dalle categorie inferiori. A spuntarla è il Paderborn (terza divisione) che supera l'Ingolstadt grazie alla rete segnata da Zolinski al 56'. Lo stesso autore del gol al 72' ha fornito un grande assist a Michel per il raddoppio con il pallone che finisce sul palo. Gli ospiti possono recriminare solamente un gol annullato intorno all'ora di gioco per fallo in area di rigore.

Gare delle 20.45

Schalke-Colonia 1-0

63' Meyer

Lo Schalke di Tedesco continua il suo momento positivo anche in coppa. Per accedere al turno successivo è bastata solo una rete di Meyer con il Colonia che viene liquidato con il minimo risultato.

Norimberga-Wolfsburg 0-2 d.t.s.

96' Ohis Uduokhai, 118' Didavi

Soffre più del dovuto il Wolfsburg, che si sbarazza di un modesto Norimberga solo al termine dei tempi supplementari. I Lupi ​non sono riusciti a sbloccare il risultato durante i novanta minuti regolamentari ed hanno segnato due reti agli extra-time: reti che portano le firme di Ohis Uduokhai e Didavi.