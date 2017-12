E' il giorno del 'Klassiker'...di coppa! Bayern contro Borussia, mai una sfida banale

Fonte: Vavel.com

Ottavi di finale in Coppa di Germania, conosciuta anche come Dfb Pokal, e l'impegno che senza dubbio catalizzerà il maggior interesse è la sfida tra il Bayern Monaco ed il Borussia Dortmund, il 'Klassiker' che questa sera - calcio d'inizio alle ore 20:45, Allianz Stadium - metterà in palio un posto ai quarti. Per la settima volta di fila, i due club si incontrano nella DFB Pokal, appuntamento che dunque è diventato un habituè del calcio teutonico. Sfide incandescenti, tra due squadre che da anni risiedono ai verci del movimento calcistico tedesco. Quest'anno le squadre si sono affrontate già due volte, in Supercoppa ad Agosto (Bayern vincnete ai rigori dopo il 2-2 dei regolamentari più supplementari) ed in Bundesliga, con i campioni in carica sempre vittoriosi, al Signdal Iduna Park per tre reti ad una.

Alla vigilia del match, il presidente del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge ha anche commentato il sorteggio, affermando di essere un pò dispiaciuto per il fatto di affrontare così presto il Dortmund, avuto come avversaria in questa competizione spesso in finale. L'obiettivo di entrambe le squadre, ovviamente, non può non essere la finale di Berlino e dunque questa sera cercheranno con tutte le rispettive forze di superarsi.

I bavaresi saranno ancora orfani di Robben, uomo in grdo di garantire tanta qualità sulla trequarti. Il compito di fare imprevedibilità e pericolosità alla fase offensiva dei padroni di casa sarà affidato a James Rodriguez, Vidal e Ribery, comunque un terzetto invidiabile. In attacco, conferma per Lewandovski, terminale offensivo. Poco turnover, l'allenatore Heynckes ha in mente una cosa sola, il passaggio del turno. La cura Stoger, invece, sta avendo effetti benefici ed il Borussia ha rialzato la testa nel corso degli ultimissimi week-end. Tenterà di proseguire il filotto positivo anche in Coppa, seppur l'impegno sia probante. Aubameyang è in dubbio, poichè non al top della forma fisica, ma dovrebbe stringere i denti ed esserci. Miglior squadra possibile anche per i gialloneri, con Yarmolenko, Kagawa, Guerreiro e Pulisic a dar manforte al gabonese in attacco.

Bayern Monaco: Ulreich - Kimmich, J. Boateng, Hummels, Alaba - Javi Martinez - T. Müller, James, Vidal, F. Ribery - Lewandowski

Borussia Dortmund: Bürki - Toljan, Toprak, Sokratis, Schmelzer - Weigl - Yarmolenko, Kagawa, Guerreiro, C. Pulisic - Aubameyang