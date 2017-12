DFB Pokal - Ottavi: il Bayer vince col Gladbach. Affermazioni anche per Brema ed Eintracht

L'esultanza di Bailey. Foto: Twitter The DFB-Pokal

Si sono conclusi gli ottavi di finale della DFB Pokal, con il secondo blocco che è stato disputato in serata. Rispetto al primo, le partite sono più interessanti con il Werder Brema che ha ospitato il Friburgo ed il Bayer Leverkusen impegnato nella trasferta col Gladbach. Ciliegina sulla torta il Der Klassiker ​tra Bayern e Dortmund, al terzo confronto stagionale in tre competizioni diverse. A chiudere il quadro l'impegno dell'Eintracht sul campo dell'Heidenheim.

Werder Brema-Friburgo 3-2

3' Belfodil, 20' Kainz, 28' rig. Petersen, 69' Bargfrede, 86' Ravet

Reduce da un momento molto delicato in Bundesliga, il Werder Brema conquista una vittoria contro il Friburgo che permette di accedere ai quarti di finale della coppa. La squadra di Kohfeldt parte col botto poiché al 20' è già in vantaggio per 2-0 grazie ai sigilli di Belfodil (al secondo gol consecutivo dopo quello in campionato) e Kainz. Gli ospiti, però, sono bravi a reagire e riaprire la gara al 28' con il rigore trasformato da Petersen. Nel secondo tempo il Werder continua a dettare i ritmi del gioco e va vicino al tris intorno all'ora di gioco con uno scatenato Belfodil. Nove minuti più tardi i Verdi ​chiudono i conti con la rete di Bargfrede, ma è Ravet a riaprire di nuovo la partita all'86'. Alla fine sono i padroni di casa a spuntarla.

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 0-1

70' Bailey

Il primo match clou della serata è la sfida del Borussia-Park tra Gladbach e Leverkusen, che è anche uno dei match più attesi di questo turno della Pokal. La squadra di Hecking è desiderosa di conquistare la vittoria e regalare una gioia al pubblico di casa, in modo da trovare anche degli stimoli per il rilancio in campionato. Le ​Aspirine​, al contrario, sono una delle squadre più in forma della Bundesliga. Partita molto equilibrata, dove entrambe le formazioni sono intenzionate a scoprirsi il meno possibile per evitare di sbagliare. Dopo settanta minuti in parità la gara viene decisa dalla rete di Leon Bailey, che permette agli ospiti di accedere al prossimo turno.

Heidenheim-Eintracht Francoforte 1-2 d.t.s.

95' Gacinovic, 96' Schnatterer, 109' Haller

Partita molto sofferta da parte dell'Eintracht che, sul campo dell'Heidenheim (seconda divisione), riesce a prevalere solo ai supplementari. I padroni di casa sfruttano al massimo il fattore campo e riescono a mettere alle corde gli avversari per tutti i novanta minuti regolamentari. L'Eintracht non riesce a sbloccare una gara che sulla carta non sembrava per nulla proibitiva. La rete dell'1-0 viene segnata solo al 5' degli extra time con Gacinovic, ma l'Heidenheim pareggia subito i conti con Schnatterer. Gli uomini di Kovac continuano a soffrire finché non è il solito Haller a risolvere l'intoppo e trascinare i compagni ai quarti.