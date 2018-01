Bayer Leverkusen, una rinascita targata Giamaica | Twitter Bundesliga

La stagione 2017/2018 per il Bayer Leverkusen doveva essere quella della ricostruzione e della rinascita dopo aver chiuso la Bundesliga al dodicesimo registrando il peggior risultato da quattordici anni a questa parte. Le cessioni estive, quelle di Javier Hernandez e Omer Toprak su tutte, non facevano dormire sonni tranquilli ai tifosi delle Aspirine e tanto meno l'assunzione di Heiko Herrlick, alla prima esperienza su una panchina di un certo livello dopo una grande carriera da calciatore.

Herrlick in questa prima parte di anno ha dimostrato di saper dare un gioco alla propria squadra che sia rapido, offensivo e vincente, seppur con una difesa ballerina che non ha ancora trovato il suo assetto definitivo. Il tecnico delle Aspirine, infatti, sta variando spesso il modulo utilizzato in campo, spaziando soprattutto dalla difesa a quattro a quella tre in base ai giocatori offensivi a disposizione. Le ventitré reti subite vanno però pesate, poiché prima dell'ultimo match di Bundesliga contro l'Hannover erano solamente diciannove, ovvero la terza miglior retroguardia del campionato. La temuta inesperienza di inizio stagione è ormai superata, Tah e Bender hanno dimostrato di saper difendere in maniera ordinata senza lasciare troppe cose al fato e senza commettere errori grossolani. Il quarto posto in classifica, a parimerito con Dortmund (terzo) e Lipsia (quinto) non può che far sorridere i supporters del Leverkusen che hanno scoperto quanto possa diventare forte Leon Bailey.

Il giamaicano è certamente il giocatore dell'anno della squadra rossonera. La sua esplosione, iniziata ad Ottobre, lo proietta tra le sorprese dell'anno e le sue prestazioni gli hanno permesso di scalare le gerarchie di squadra, oltre che quelle del mercato internazionale. Il ventenne nativo di Kingston è il secondo miglior realizzatore della squadra dopo Volland e sta continuando la sua crescita sviluppando ancor di più la sua velocità ed il suo dribbling, diventando l'arma letale delle Aspirine. Da lui passa il destino di questa stagione del Bayer Leverkusen, da lui passa la qualificazione alla Champions League, obiettivo stagionale.