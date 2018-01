Bundesliga, si torna in campo: Bayer e Bayern aprono la giornata. Aperitivo di fuoco a Lipsia

La Serie A va in pausa, mentre torna finalmente in campo la Bundesliga, fermatasi nello scorso Dicembre. La situazione di classifica è ben delineata in testa con il Bayern primo con undici lunghezze sullo Schalke 04, che apre il lotto di cinque squadre che si giocheranno un posto in Champions League da qui alla fine del campionato. Il 2018 tedesco si apre dunque con la diciottesima giornata che offre match interessanti nella parte alta della graduatoria e la possibilità al Dortmund di tornare ad essere la prima inseguitrice dei bavaresi.

Ad aprire il ritorno in campo della Bundes ci pensa proprio la squadra più rappresentativa, ovvero il Bayern Monaco. I bavaresi andranno a far visita alla BayArena, dove li aspetta un Bayer Leverkusen in ottima forma prima della sosta ed imbattuto nelle ultime dodici partite con nove vittorie e tre pareggi. Il destino delle Aspirine passa per i piedi di Leon Bailey, il giamaicano è in un periodo di forma smagliante, ma la pausa potrebbe averne minato la brillantezza.

All'antipasto del venerdì fa seguito un sabato di fuoco che propone tanti scontri di centro classifica culminando nell'appuntamento delle 18.30 tra Lipsia e Schalke 04. I RotenBullen devono trovare continuità di rendimento se vogliono conquistare nuovamente la qualificazione alla Champions League, ma di fronte avranno la squadra di Tedesco, forte dell'arrivo di Marko Pjaca ad aumentare la pericolosità in zona gol, dove sinora ha un po' peccato, che vorrà far valere la propria forza per mantenere il secondo posto in classifica.

Si chiude, come sempre con le due partite della domenica. Alle 15.30 Colonia-Borussia Moenchengladbach, mentre a mandare in archivio la giornata c'è il Borussia Dortmund di Peter Stoeger che ospita il Wolfsburg orfano di Mario Gomez, tornato allo Stoccarda. I gialloneri devono sfruttare il turno favorevole per recuperare punti sulle dirette rivali, quasi tutte impegnate in scontri diretti