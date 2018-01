Bundesliga, Lipsia-Schalke: i minatori per il salto di qualità, RotenBullen in cerca di riscatto

Konoplyanka realizza il 2-0 dell'andata

Partita importantissima alla Red Bull Arena di Lipsia. I padroni di casa ospitano lo Schalke 04 di Domenico Tedesco, la prima inseguitrice del Bayern Monaco e una delle tante sorprese di questa Bundesliga. I minatori hanno preso coscienza della loro forza sin dal secondo mese di campionato, Settembre, tanto che risultano essere imbattuti proprio dal 23/9, quando l'Hoffenheim si impose per 2-0. Da lì in poi tredici partite tra Bundesliga e DFB Pokal senza sconfitte con sette vittorie ed otto pareggi, un buon cammino ma che va migliorato raccogliendo più vittorie in questo 2018. Situazione quasi all'opposto per il Lipsia, chiamato ad inizio anno a confermarsi come seconda forza tedesca alle spalle dei bavaresi, ma alle prese con tanti, troppi, problemi di tenuta mentale ed un calcio poco organizzato difensivamente parlando. L'ultimo mese del 2017 è stato uno strazio per i RotenBullen: tre sconfitte, due pareggi e zero vittorie. Questa striscia negativa li ha fatti precipitare al quinto posto della graduatoria, in fondo al gruppone di squadre a quota 28 punti.

I precedenti non sono molti, quelli ufficiali sono solo tre, dato che i padroni di casa sono, de facto, una squadra nuova e mai stata in prima serie tedesca fino allo scorso anno. In questi tre incontri, avvenuti tutti in Bundesliga, l'equilibrio regna sovrano: una vittoria, un pareggio ed una sconfitta per entrambe le squadre. Il match d'andata è terminato 2-0 in favore dello Schalke, che proprio in quella partita prese coscienza della sua forza e della possibilità di poter fare un campionato di livello e tornare, finalmente, in Champions League.

Arrivando alle formazioni, il Lipsia, dovrà fare a meno di Demme, Bruma ed Augustin, mentre per Naby Keita, stando agli ultimi rumors di mercato, potrebbe essere l'ultima partita in Bundesliga. Hasenhuttl schiererà i suoi con il consueto 4-2-3-1 con Werner prima punta ed alle sue spalle il terzetto composto da Sabitzer, Kampl e Poulsen. Più pesanti le assenze per Tedesco e lo Schalke: Konoplyanka, Bentaleb, Embolo, McKennie e soprattutto Leon Goretzka. La stella tedesca è fuori ormai da un mese ed il suo rientro non avverrà almeno fino a sabato prossimo, dando l'occasione al neo acquisto Marko Pjaca di mettersi in mostra sin da subito. Il croato deve dimostrare di poter aumentare la pericolosità offensiva dei minatori, creando tante occasioni da gol, come sa fare lui, e anche di realizzare qualche rete pesante, finora il punto debole della squadra di Gelsenkirchen.

Lipsia: Gulacsi - Klostermann, Orban, Upamecano, Bernardo - Keita, Ilsanker - Sabitzer, Kampl, Poulsen - Werner.

Schalke 04: Fahrmann - Stambouli, Naldo, Nastasic - Meyer, Caligiuri, Oczipka, Harit - Pjaca, Burgstaller, Di Santo.