Bundesliga - Vittoria nel derby per il Koln. Dortmund e Wolfsburg si dividono la posta in palio

I giocatori del Borussia Monchengladbach escono dal campo sconfitti / BorussiaTwitter

Una Bundesliga abbastanza emozionante fin qui che vede uno straripante Bayern Monaco primissimo a più 13 sul Lipsia. Lo Schalke - dopo aver perso lo scontro diretto proprio contro la seconda classificata - rimane terzo a 30 punti, a più uno dal Dortmund che proprio oggi non è riuscito ad approfittare del passo falso avversario. Sempre più ultimo il Koln che però quest'oggi ha ottenuto 3 punti fondamentali per non sprofondare ancora di più nei bassifondi del campionato tedesco.

FC Koln 2 - 1 Borussia M'gladbach

'34 Sorensen; '69 Raffael, '96 Terodde

Sicuramente una partita emozionante il derby del Reno che ha visto i padroni di casa imporsi per due reti. Subito però gli ospiti vanno vicini al goal con Stindl che trova un preparatissimo Horn. Per una prima mezz'ora è infatti il Borussia a fare la partita con continue percussioni di uno scoppiettante Hazard e numerose occasioni da parte di tutta la squadra che fanno correre non pochi brividi agli avversari. Il Colonia però si affaccia nella metà campo avversaria e arriva addirittura al goal al 34esimo minuto. Su un calcio di punizione riesce a tagliare sul secondo palo e a colpire un bel cross. 1-0 ma il Borussia non demorde e prima di nuovo con Stindl e poi con Kramer vanno vicini alla rete del pareggio. Il goal è nell'aria e arriva al 69esimo minuto Raffael sigla la rete del pareggio con un destro da distanza ravvicinata su cui Horn non può farci nulla. Il Koln però non vuole pareggiare e Sorensen prova la doppietta con un bel destro che però va alto sopra la traversa.

Le due squadre si danno guerra in campo e le occasioni di certo non vengono a mancare. I brividi finali inoltre sono continui: Hoffmann con un tiro rasoterra va vicinissimo al goal e sempre lo stesso attaccante reclama un fallo in area di rigore, poi non decretato grazie all'utilizzo del VAR. Le perdite di tempo però costeranno care al Gladbach e al 96esimo minuto arriva la beffa finale. Rausch mette un traversone pericoloso in area su cui è Terodde a saltare più in alto di tutti e a regalare i 3 punti preziosi al Colonia.

Borussia Dortmund 0-0 Wolfsburg

Il Borussia dovrebbe approfittare del passo falso dello Schalke per continuare la scalata alla classifica ma è il Wolfsburg a mettere i bastoni tra le ruote agli uomini di Stoger. La prima vera occasione della partita è sui piedi di Isak che non trova il goal di testa mandando la palla a lato. Le due squadre però continuano a studiarsi per tutto il primo tempo provandoci solo con tiri da fuori area molto velleitari nel caso dei Wolfe, mentre nel caso del Dortmund tramite traversoni destinati alla testa di Isak che però non riesce mai a centrare lo specchio della porta. Per vedere un accenno di emozione bisogna aspettare il secondo tempo quando è Sancho a sfiorare il goal colpendo il palo dal centro dell'area di rigore. Match che termina a porte inviolate e Wolfsburg che rimane 12esimo a 20 punti, a meno 4 dall'Herta Berlino.