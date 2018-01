Bundesliga, Dortmund: preso Akanji |Twitter Bvb

Il Borussia Dortmund porta a conclusione l'affare Akanji con il Basilea. Il difensore centrale ventiduenne, nativo della Nigeria ma con passaporto svizzero, approda dunque al Westfalenstadion dopo essersi messo in grande evidenza nella fase a gironi della Champions League, competizione in cui gli svizzeri hanno strappato il pass per gli ottavi.

L'acquisto effettuato dalla società tedesca è sicuramente ottimo. Akanji è giovane - classe 1995 - e di prospettiva, dotato di grande fisicità, velocità ed ottimo tempismo per gli anticipi, oltre a possedere anche un buon colpo di testa. Il ventiduenne, inoltre, può giocare indifferentemente sia in una retroguardia a quattro, sia in una a tre, consentendo a Stoger di cambiare schieramento se richiesto dal contesto della partita. Il prezzo, ventuno milioni e mezzo di euro, è il secondo più alto nella storia della lega svizzera, preceduto solo da un altro giocatore del Basilea, Breel Embolo, anche lui ceduto in Germania, allo Schalke 04.

BVB verpflichtet Schweizer Nationalspieler Manuel #Akanji - alle Infos dazu https://t.co/YIWRVcjnMM pic.twitter.com/HmjOhu9oOV — Borussia Dortmund (@BVB) 15 gennaio 2018

Il centrale svizzero va dunque a rinforzare una retroguardia che aveva estremo bisogno di innesti di qualità, già pronti per il grande calcio, ma soprattutto sembra spingere il Borussia Dortmund verso la rifondazione. Infatti, con il Meisterschale ormai lontano e Aubameyang sempre più verso la cessione, la società della Renania potrebbe optare per la linea verde lanciando Isak e Sancho, titolari ieri sera contro il Wolfsburg ed autori di discrete partite, ed anche Akanji, che ha ampi margini di crescita. Ne sapremo certamente di più osservando le formazioni schierate da Stoger nelle prossime partite di Bundesliga, ma l'ipotesi è certamente valida con anche Zagadou, Dahoud e Larsen pronti ad esplodere definitivamente.