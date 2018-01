Hertha-Bvb: vincere per svoltare la stagione

Questo turno di Bundesliga si aprirà con un match importante per le sorti europee delle due compagini. Da una parte l'Hertha Berlino che vincendo potrebbe riavvicinarsi ad un possibile piazzamento valido per la prossima Europa League, dall'altra il Borussia Dortmund che dovrà vincere per confermare la propria posizione da Champions. I gialloneri arrivano da un pareggio al Westfalenstadion contro il Wolfsburg, partita discreta che ha fatto notare come la squadra dipenda sempre di più da un Pierre-Emerick Aubameyang in partenza - direzione Arsenal. Molte le lacune in attacco senza il gabonese. Gli Alte Dame invece dovranno riscattare la sconfitta firmata da un gol di Mario Gomez, di ritorno allo Stoccarda. Quella odierna sarà quindi una partita carica di significato, minimo il margine d'errore.

Nella scorsa stagione la squadra di Dardai riuscì, con gol di Kalou e Plattenhardt, a battere l'11 di Thomas Tuchel. Dalla stagione 2014-2015 il Borussia è riuscito ad imporsi solo una volta in casa dell'Hertha: nella stagione 2015-16 il Dortmund ha passato il turno in Dfb Pokal battendo la squadra della capitale per 3-0.

Stoegel dovrà fare a meno di Philipp e Schmelzer. Pulisic, Guerreiro e Bartra devono convivere con vari acciacchi, Schurrle il terminale nel pacchetto a tre d'attacco. Daria non potrà usufruire di Rekik.

Hertha BSC: Jarstein; Pekarik, Stark, Lustenberger, Plattenhardt; Maier, Skjelbred, Weiser, Kalou, Lazaro; Selke;

Borussia Dortmund: Burki; Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljian; Gotze, Weigl, Kagawa; Yarmolenko, Schurrle, Sancho;