Bundesliga, giornata 19: Hoffenheim-Bayer per l'Europa, Colonia ad Amburgo per la salvezza

Torna in campo la Bundesliga e tornano in campo le due lotte che stanno animando la classifica, quella per l'Europa e quella per la salvezza. Dopo gli scontri diretti della scorsa settimana, anche nella diciannovesima giornata ci sono partite che coinvolgono squadre in lotta per un posto in Europa e lo scontro diretto di bassa classifica, fondamentale per stabilire quanto il Colonia possa sperare nella salvezza.

Ad aprire la giornata, però, c'è il Borussia Dortmund di Peter Stoeger. I gialloneri vanno nella capitale, all'Olympia Stadion, per sfidare l'Hertha Berlino e lo fanno ancora senza Pierre-Emerick Aubameyang, sempre più vicino all'addio. Il Dortmund va ovviamente alla ricerca della vittoria per tornare momentaneamente al secondo posto della graduatoria, ma i capitolini sono una squadra solida e non facile da affrontare, come dimostrano le vittorie con Hannover e Lipsia.

Sabato vanno invece in scena due dei tre scontri diretti di giornata. Nel turno pomeridiano scende in campo l'Hoffenheim contro il Bayer Leverkusen, nel match simbolo della tornata. I ragazzi di Nagelsmann sono al limite della zona europea e non si possono permettere una sconfitta. Lo stesso discorso lo si può fare anche per le Aspirine che dopo il ko contro il Bayern devono rialzare la testa e riprendere il cammino verso il ritorno in Europa. A Sinsheim una partita tutta da gustare e che promette spettacolo. Chiude il sabato, invece, lo scontro salvezza tra Amburgo e Colonia. I Caproni hanno conquistato sette dei loro nove punti nelle ultime cinque partite, battendo in fila il Wolfsburg ed il Gladbach, con un gol al 93' che ha caricato tutto l'ambiente. Lo scontro con l'HSV è decisivo per le loro sorti e la vittoria è quasi d'obbligo per poter sperare nella salvezza, un altro risultato favorirebbe solo i padroni di casa che così si staccherebbero ancor di più dall'ultimo posto.

Chiudono la giornata i match della domenica. Il Bayern ospita il Werder Brema, altra squadra alla ricerca di punti salvezza, e non dovrebbe avere troppi problemi ad averne ragione, mentre in chiusura ci sarà lo scontro tra Schalke 04 ed Hannover. I Minatori arrivano dalla sconfitta contro il Lipsia che potrebbe aver minato le loro certezze e per questo motivo contro i Die Roten servono assolutamente in tre punti. L'Hannover è la sorpresa di questa Bundes e con un Fullkrug in stato di grazia potrebbe scapparci anche il colpo grosso.