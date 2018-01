Bayern Monaco, ora è anche ufficiale: Leon Goretzka ha firmato | www.twitter.com (@FCBayernEN)

Dopo qualche tentativo di depistaggio mediatico, arriva l’annuncio ufficiale: Leon Goretzka è un nuovo calciatore del Bayern Monaco. Il centrocampista tedesco ha firmato il contratto che lo legherà ai bavaresi dal prossimo primo luglio al 30 giugno 2022, al termine dello svolgimento e del superamento delle visite mediche. Arriva a parametro zero, visto che il suo attuale legame con lo Schalke 04 scadrà il 30 giugno 2018.

Come compare sul sito del club, il presidente esecutivo Karl Heinz Rummenigge commenta la notizia: “Siamo molto contenti che un giocatore della nazionale tedesca con un enorme potenziale come Leon Goretzka abbia scelto il Bayern Monaco, nonostante diverse richieste dai più grandi club d’Europa. In questo modo Goretzka resterà a giocare in Bundesliga”. Anche lo Schalke 04 ha ufficializzato l’operazione per bocca di Christian Heidel, direttore sportivo del club: “Siamo molto dispiaciuti, Rummenigge ci ha comunicato che Leon ha completato le visite mediche. Perdiamo un ottimo giocatore. Abbiamo provato di tutto per convincerlo a restare, ma eravamo preparati a questa notizia”, e del tecnico Domenico Tedesco: “La squadra è triste di perdere Leon, sia come giocatore che come persona”.

Nato il 6 febbraio 1995 a Bochum, Leon Goretzka cresce nella squadra della sua città e debutta tra i professionisti in Zweite Liga il 4 agosto 2012 contro la Dinamo Dresda, segnando anche un goal; il primo anno si conclude con 36 presenze e 4 reti, che gli valgono la chiamata dello Schalke 04: trasferimento per poco più di 3 milioni e 5 anni di contratto. Nella Ruhr arriva la trasformazione dal punto di vista tattico, da esterno di centrocampo a mediano puro, e diventa un perno fondamentale della formazione dei minatori: dal 2013 ad oggi sono 130 presenze ufficiali, condite da 19 goal. Per lui arriva anche il debutto nella nazionale tedesca maggiore, il 13 maggio 2014 contro la Polonia, prima di entrare definitivamente nelle grazie di Joachim Low la scorsa estate, disputando da protagonista la Confederations Cup vinta dalla Germania in Russia.