Bundesliga, Bayer a Sinsheim per il riscatto

Quello di Sinsheim tra Hoffenheim e Bayer Leverkusen è decisamente il big match di giornata in Bundesliga. Entrambe le squadre sono in piena lotta per un posto in Champions League ed ambedue arrivano da un passo falso nella prima giornata di ritorno, sconfitta contro il Bayern per le Aspirine, pareggio a Brema per gli uomini di Nagelsmann.

La vittoria è l'obiettivi di tutte e due le squadre, chi perde rischia di restare indietro nella corsa all'Europa e potrebbe risultare fatale per il continuo del campionato. Quella tra Hoffenheim e Bayer, oltre come detto ad essere il big match di giornata, sarà anche una partita dai ritmi veloci in cui entrambe cercheranno spasmodicamente il gol. Nagelsmann ritrova finalmente Amiri, assente da prima della sosta invernale, e lo schiera subito titolare in sostituzione di Demirbay, ancora fuori per un problema alla coscia. In attacco i biancazzurri sono ancora alla ricerca di stabilità e dell'uomo su cui fare affidamento dopo la partenza di Sandro Wagner direzione Monaco di Baviera. Contro le Aspirine partiranno titolari sia Mark Uth, che dovrebbe essere l'erede naturale di Wagner, e Serge Gnabry, provato più volte da prima punta, ma a cui manca l'istinto del gol.

Per quanto riguarda gli ospiti, Herrlick sorprende un po' nel suo undici iniziale. Il tecnico del Bayer Leverkusen decide di dare una chance dal primo minuto a Henrichs e Alario, tenendo fuori Bellarabi e soprattutto Julian Brandt. L'esterno classe '96 paga la prestazione anonima fornita contro il Bayern nella scorsa giornata, mentre Henrichs si conquista il via dopo una serie di buone prove da subentrato. Sia per lui, sia per l'attaccante argentino, questa è un'occasione da non fallire, i il rischio di tornare stabilmente in panchina è altissimo. Confermatissimi, invece, Volland, miglior realizzatore della squadra, e Leon Bailey, il giocatore da cui passano le giocate più importanti delle Aspirine. Attenzione anche al recupero di Aranguiz in mezzo al campo.

Hoffenheim: Baumann; Bicakcic, Vogt, B. Hübner Kaderabek; Zuber , Grillitsch, Geiger; Amiri; Uth, Gnabry.

Bayer Leverkusen: Leno; Tah, S. Bender, Wendell; Henrichs, L. Bender, Aranguiz, Bailey; Havertz, Volland, Alario.