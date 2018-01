Bundesliga, giornata 20: occhi sull'Allianz Arena, il Bayern ospita l'Hoffenheim

E' la ventesima giornata di Bundesliga quella in programma in questo weekend e sono venti i punti di differenza tra Bayern Monaco ed Hoffenheim, le due squadre protagoniste del match più interessante di giornata. Lo scontro va in scena all'Allianz Arena di Monaco, dove i biancorossi sono imbattuti nonostante la sofferenza, almeno per il primo tempo, vista contro il Werder settimana scorsa. Da lì deve partite Julian Nagelsmann per provare a strappare punti nel fortino bavarese, così da poter riprendere una corsa all'Europa che altrimenti potrebbe sfuggirgli di mano. Il poker preso dal Leverkusen ha fatto male dalle parti di Sinsheim e la voglia di riscatto è alta, certo è che il match non sarà semplice perché nonostante il grande vantaggio ed il Meisterschale già in tasca, Heynckes ed il Bayern non regalano nulla.

Prima di questo match, però, ci sarà l'incontro d'apertura tra Francoforte e Borussia Moenchengladbach, una partita che vale l'Europa. L'Eintracht fatica tanto in casa, due sole vittorie a fronte di quattro sconfitte e tre pareggi, ma Kovac sta riuscendo nel miracolo e trovare un andamento costante è la chiave per conquistare l'Europa League. D'altro canto i bianconeri hanno perso le ultime due partite giocate lontano dal Borussia Park (Colonia e Friburgo) e una sconfitta a Francoforte potrebbe costargli caro, visto gli impegni soft delle dirette concorrenti.

Andando in ordine di classifica il Leverkusen dovrà vedersela con il Mainz in una partita che promette tanti gol a causa della grande prolificità dell'attacco delle Aspirine e della tremenda fragilità difensiva degli ospiti. Lo Schalke, terzo e reduce dal pareggio contro l'Hannover, deve ritrovare la vittoria contro lo Stoccarda, mentre il Lipsia ospiterà un Amburgo sempre più proiettato verso la Zweite. Nella parte bassa della graduatoria il Colonia proverà a centrare la quarta vittoria consecutiva battendo l'Augsburg, mentre il Werder dovrà vedersela con l'Hertha.