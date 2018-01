Bundesliga, il Bayern Monaco capolista ospita l'Hoffenheim

Fonte: Twitter

Il Bayern Monaco affronta questo pomeriggio - con calcio d'inizio alle ore 16:30 - l'Hoffenheim. Squadre che vivono due momenti diversi, i bavaresi sono primi, nettamente, sanno solo vincere ed hanno 14 punti di margine dal Francoforte, vittorioso ieri nell'anticipo del venerdì sera. Gli ospiti hanno guadagnato solo un punto dalle due partite del nuovo anno e ora si trovano al nono posto con 29 punti, sulla carta dunque dovrebbe non esserci partita.

Curiosità, si affrontano i due allenatori con la maggiore differenza d'età. Da un lato, Heynckes, 72 anni, mentre alla guida dell'Hoffenheim c'è Nagelsmann, 30 anni, che è il più giovane dell'intera lega. Il Bayern ha vinto tutte le ultime cinque partite, realizzando ben 20 gol - l'ultima sconfitta dei bavaresi è datata 25 novembre, contro il Monchengladbach - mentre l'Hoffenheim ha totalizzato una vittoria, due sconfitte e due pareggi. Una delle due sconfitte fin qui racimolate in campionato dai bavaresi è maturata proprio a Sinsheim, con l'Hoffenheim che all'andata si è imposto 2-0.

Il Bayern dovrebbe disegnarsi in campo con il 4-1-4-1. Tolisso sarà lo stantuffo di centrocampo, mentre i quattro trequartisti dietro Lewandovski saranno con ogni probabilità Muller, Vidal, James Rodriguez e Ribery. Non ce la fa Hummels, disco verde per Sule che affiancherà Boateng al centro della difesa. Kimmich ed Alaba i due terzini, tutti e 10 i calciatori di movimento opereranno sul terreno di gioco davanti a Ulreich (Neuer ancora out, tornerà solo a marzo). Indisponibili anche Thiago Alcantara ed Javi Martinez. Sarà 3-4-3 per l'Hoffenheim, con Demirbay, Kobel e Akpoguma indisponibili, spazio in attacco per il giovane Uth. Titolare anche Gnabry sulla trequarti, al fianco di Amiri.