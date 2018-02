Bundesliga, giornata 21: Gladbach-Lipsia spareggio per l'Europa, Eintracht all'esame Augsburg

La giornata numero ventuno di Bundesliga è pronta a prendere il via e lo farà, come di consuetudine, questa sera per poi chiudersi nel tardo pomeriggio di domenica. Un turno interessante per la lotta all'Europa, ma anche per la salvezza con Colonia, Amburgo e Werder Brema alle prese con partite insidiose e lo Stoccarda impegnato nello scontro diretto con il Wolfsburg.

Il weekend di Bundes si apre proprio con il match che riguarda i Caproni. I rossoneri ospitano al RheinEnergie Stadion il Borussia Dortmund di Stoger, in un match tra due squadre alla ricerca di un nuovo assetto. La squadra di Ruthenbeck sta piano piano ritrovando tutti gli assenti e lo score delle ultime giornata dimostra come questa squadra sia ben altra cosa rispetto a quella vista nel girone d'andata, mentre i gialloneri giocheranno la prima partita orfani di Aubameyang e con Batshuay come nuovo centravanti. Da stabilire se l'ex Chelsea sarà già schierato in campo, ma il match promette spettacolo.

Nel pomeriggio di sabato scendono in campo le prime tre forze del campionato. Il Bayern sarà ospite del Mainz e dovrà dimostrare di aver superato i brutti approcci alle gare con Werder Brema ed Hoffenheim. Bayer Leverkusen e Schalke 04 proveranno a dare seguito alle vittorie dell'ultimo turno sperando di aumentare il proprio vantaggio sul quinto posto, attualmente occupato dal Lipsia. Anche i RotenBullen scenderanno in campo nella giornata di sabato, in quello che è il posticipo del giorno, ed affronteranno il Borussia Moenchengladbach in un match che sa di spareggio per l'Europa. In caso di sconfitta, i bianconeri, potrebbero scivolare a cinque punti dal quarto posto, un ritardo che diventerebbe decisivo.

Chiudono il programma i match tra Augsburg ed Eintracht Francoforte e quello tra Amburgo ed Hannover. Il primo sarà la prova del nove per la squadra di Niko Kovac, vera rivelazione del campionato, che aspira ad un posto in Champions League. In caso di vittoria e di sconfitta del Lipsia, i rossoneri salirebbero a quattro punti di vantaggio sulla squadra di Hasenhuttl, mica male per chi era dato come protagonista della lotta alla salvezza.