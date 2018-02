Bundesliga - Il Colonia ospita il Dortmund: scontro tra deluse

Poteva essere uno scontro d'alta classifica, invece è quasi un testacoda. Il match tra Colonia e Borussia Dortmund è quello tra le due delusioni più grandi di quest'annata di Bundesliga e se una si sta riprendendo dagli infortuni che l'hanno falcidiata nel girone d'andata, l'altra sta ancora cercando la via per tornare al top del campionato. Il caso vuole, poi, che il Dortmund stia cercando la sua nuova strada proprio con chi, lo scorso anno, aveva portato l'effzeh all'Europa, ovvero Peter Stoger. Per lui il match di stasera sarà un ritorno a casa, ma non potrà fare sconti alla sua ex squadra, i tre punti in palio sono fondamentali.

Il Colonia ha finito il 2017 ed iniziato il 2018 al meglio con due vittorie, a cui poi ha dato seguito tramite i tre punti conquistati contro l'Amburgo ed il pareggio con l'Augsburg. Il ritorno di alcuni infortunati e gli acquisti di Koziello e soprattutto di Terodde stanno risultando determinanti per il recupero in classifica dei Caproni, che domani dovranno continuare a macinare punti per tenere vivo il sogno salvezza, che per come si era messa la situazione più che un sogno potrebbe essere il miracolo dell'anno. Contro il Dortmund, Ruthenbeck, sceglie il 4-4-2 con Terodde e Zoller come coppia d'attacco titolare lasciando in panchina Osako. Sulle fasce presenti, come sempre, Jojic e Clemes con Ozcan e Hoger in mezzo al campo. Retroguardia confermata rispetto al pareggio di Augusta.

Colonia (4-4-2): Horn; Sorensen, Meré, Heintz, Hector; Clemens, Hoger, Ozcan, Jojic; Zoller, Terodde.

Il Dortmund di Stoger va invece alla ricerca di un nuovo assetto dopo la partenza, in parte annunciata, di Aubameyang. L'attaccante gabonese è andato all'Arsenal ed al suo posto è arrivato Batshuay, con un'operazione di prestito secco che lascia abbastanza perplessi. L'ex Chelsea dovrebbe trovare immediatamente il posto da titolare nel centro dell'attacco giallonero, visto anche l'infortunio di Yarmolenko, con Pulisic e Sancho al suo fianco, mentre Isak e Schurrle partiranno ancora dalla panchina. In mezzo al campo Gotze prende il posto di Castro, mentre gli altri due terzi restano immutati. In difesa ci sarà l'esordio di Akanji.

Dortmund (4-3-3): Burki, Piszczek, Sokratis, Akanji, Guerreiro; Gotze, Weigl, Kagawa; Pulisic, Batshuay, Sancho.