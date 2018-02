Bundesliga - La decide Schurrle! Batshuayi fa subito doppietta, il Colonia lo riprende ma non basta: è 2-3 BVB

Stoger torna a Colonia e la lascia da vincitore: il Borussia torna a vincere e lo fa con un sudatissimo 2-3 sul campo del Colonia ultimo che ci ha provato fino alla fine. I gialloneri si godono un Batshuayi in grande forma che a debutto mette a segno una doppietta e fornisce l'assist del 2-3 finale a Schurrle che decide il match. I due gol del belga sono alternati dal doppio recupero del Colonia che pareggia prima con Zoller e poi con Mere. Il BVB vince ed è quindi secondo per almeno una notte, mentre il Colonia resta pericolosamente ultimo a -3 dall'Amburgo penultimo.

Il Colonia scende in campo con un compatto 4-4-2 che vede Hoger e Ozcan davanti alla difesa e l'ex Jojic sulla fascia sinistra ma con compiti di svariare dietro alle due punte che sono Terodde e Guirassy. Il BVB va invece in campo con il solito 4-3-3 e con la presenza subito dal 1' del nuovo acquisto Batshuayi al centro dell'attacco, supportato sugli esterni d a Pulisic e Schurrle.

Il primo tempo è tutto a tinte giallonere, con il BVB che gestisce il pallino del gioco e il Colonia che sta chiuso nella propria metà campo per evitare di rischiare e che cerca di ripartire in velocità. La prima chance è, a sorpresa proprio per il Colonia che al 13' va al tiro con Jojic che da dentro l'area di rigore impegna un Burki reattivo a salvare il risultato per i suoi che reagiscono e al 15' trovano la traversa sulla conclusione di Kagawa che manda un segnale al Colonia. Il BVB gestisce e aumenta la pressione nella seconda parte di primo tempo trovando, al 35', il gol del vantaggio proprio con il neo acquisto Batshuayi: il belga è bravo a capitalizzare in rete l'ottimo cross dalla sinistra di Toljian dopo un bello scambio in area. Arriva anche il raddoppio al 44' per i gialloneri, sempre con l'ex Chelsea che assapora per qualche istante la prima doppietta in Bundes prima che il VAR annulli giustamente lo 0-2 che avrebbe messo quasi del tutto KO il Colonia che va al riposo sotto solo di un gol.

Al 10' della ripresa è Horn a dire di no a Batshuayi: il belga non riesce a piazzarla alle spalle del portiere tedesco, poi palla che sbuca nella zona di Kagawa che manca l'impatto e apre da Pulisic il quale non trova il gol causa muro eretto dai difensori del Colonia. All'ora di gioco riparte il Colonia e a sorpresa arriva il pareggio dei padroni di casa: respinta corta di Burki che è preda di Zoller il quale di testa non sbaglia e fa 1-1 nel momento in cui il Dortmund sembrava potesse trovare il gol che avrebbe chiuso il match. Dura solo due minuti il pari del Colonia perchè al 62' Batshuayi si ripresenta davanti a Horn e la mette dentro per la doppietta, che ora non può togliere nessuno, alla prima presenza in Bundes con la maglia del BVB che vale l'1-2.

Ancora Zoller pericoloso su un buco difensivo della difesa dei Dortmund ma il suo colpo di testa è debole e facile per Burki. La difesa del Borussia va in bambola e al 69' trova di nuovo il pareggio il Colonia: su corner girano di testa in contemporanea Sorensen e Mere con il pallone che va in gol per il 2-2. La Bundes convalida comunque il gol a Mere. Il Colonia prende coraggio, si sbilancia troppo e su un contropiede Batshuayi serve Schurrle che trova il palo lontano per il 2-3. Sokratis salva di nuovo il BVB: di testa il greco spizzica il destro indirizzato all'incrocio di Hoger. Attacca nel finale il Colonia ma non basta: il BVB, in 10 per l'infortunio di Sancho, vince 2-3.