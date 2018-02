Bundesliga - Bayern alla Opel Arena di Mainz per risolvere i problemi

La capolista viaggia fino a Mainz per affrontare i padroni di casa alla Opel Arena. Il Bayern Monaco parte, come sempre, con i favori del pronostico, ma i ragazzi di Heynckes devono dimostrare al loro allenatore ed ai propri tifosi di aver ritrovato la concentrazione giusta per approcciare le partite, riscattando i brutti avvii visti contro Werder Brema ed Hoffenheim. I padroni di casa vorranno però vendicare il rotondo 4-0 subito all'andata, quando i bavaresi schiantarano gli ospiti con le doppiette di Robben - un gol anche di destro, evento più unico che raro - e di Lewandowski.

L'incontro non è certo dei più probanti per la squadra della Baviera, che deve fare i calcoli anche per la semifinale di DFB Pokal che giocherà in settimana contro il Paderborn, altra sfida abbordabile. Heynckes sembra voler schierare la squadra titolare per dieci undicesimi, l'unico cambiamento sarebbe la punta: Sandro Wagner al posto di Robert Lewandowski. L'ex Hoffenheim è entrato bene nel match di sabato scorso, segnando anche la rete del 5-1, e potrebbe essere premiato dal proprio allenatore con la maglia da titolare, la prima nel suo ritorno al Bayern. Alle sue spalle ci saranno Robben, Muller, James e Ribery, con Coman pronto ad entrare dalla panchina.

Bayern (4-1-4-1): Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba; Javi Martinez; Robben, Muller, Ribery; Wagner.

Mainz in formazione tipo, anche se più offensiva del solito. Schwarz conferma l'ormai solida difesa a tre composta da Gbamin, Hack e Diallo, mentre inserisce in mezzo al campo Alexandru Maxim, giocatore di qualità più elevata e più esperienza rispetto al ventenne Serdar, che andrà in panchina. Prima punta ovviamente Muto che continua ad essere preferito al rientrate Ujah, nuovo acquisto in casa Magonza e proveniente da sei mesi in Cina.

Mainz (3-4-2-1): Zentner; Gbamin, Hack, Diallo; Donati, De Jong, Latza, Holtmann; Maxim, Quaison; Muto.