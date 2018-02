Lipsia: una vittoria che può svoltare la stagione

Il posticipo del sabato vede uno scontro importantissimo in chiave Champions: Die Roten Bullen contro Fohlen-Elf si sfidano al Borussia-Park. Partita che assume ancora più valore dopo la sconfitta dello Schalke in casa contro il Werder Brema e il pareggio del Bayer Leverkusen. Hasenhuttl, orfano di Forsberg e Halstenberg, schiera il solito 4-2-2-2 con Laimer terzino destro, Klostermann nella fascia opposta e Bruma trequartista sinistro. In realtà il Lipsia si schiera con il 343, Bruma-Werner-Sabitzer il tridente. Hecking risponde con il 4-4-2, escludendo dalla formazione titolare Cuisance. Per il Borussia mancano per infortunio i titolari Sommer e Wendt, oltre a Raffael. Tra i convocati dei due allenatori trovano posto i due nuovi arrivi dal mercato di gennaio: Ademola Lookman del Lipsia e il ritorno di Oxford al Borussia.

Parte in avanti il Lipsia al minuto 5 con Sabitzer ma Sippel blocca in due tempi. Sassoni che controllano il gioco nei primi minuti, ma la prima occasione importante della partita arriva dai padroni di casa: Hazard recupera palla, se la sposta sul sinistro che inganna Upamecano. Al momento del tiro Gulacsi respinge in angolo. Botta e risposta: dopo un minuto ci prova il Lipsia, prima con Bruma poi con Werner, ma Sippel si fa trovare pronto in entrambe le occasioni. La partita si spegne, gran possesso palla delle due squadre e non vengono segnalate situazioni pericolose. Il primo tempo si conclude così sullo 0-0.

Nella seconda frazione di gioco parte bene la squadra di Hecking. Al minuto 50 Herrmann si trova a tu per tu con Gulacsi ma l'esterno calcia male e non dà problemi al portiere ungherese. Dopo quasi 10 minuti, funziona ancora la trappola del fuorigioco dei Weiss-rot: lancio in profondità di Herrmann per cercare Hazard ma si trova al di là dei difensori. Passano due minuti e Sabitzer si rende pericoloso: tiro dalla distanza a giro e Sippel spedisce in calcio d'angolo. Serve Cuisance per mettere in difficoltà il Lipsia: con l'entrata in campo del centrocampista francese, il gioco del Borussia trova più fluidità. Al 74' minuto protagonista Keita: palla in mezzo per lui, tutto solo in area deve soltanto concretizzare in rete ma sbaglia incredibilmente. 88': ed è subito Loomania. Prende palla, si libera da Jantschke e tira ad incrociare. Partita che si chiude sullo 0-1, il Borussia cade nelle trappole difensive del Lipsia. Roten Bullen poco lucidi in fase offensiva ma basta una spizzata di Lookman per portare a casa i 3 punti.