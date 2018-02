DFB Pokal, al via i quarti: Bayern sul velluto, stuzzica Leverkusen-Werder

Stacco infrasettimanale dalla Bundesliga per le squadre tedesche. Tra stasera e domani si giocano infatti i quarti di finale della DFB Pokal, la coppa di lega della Germania. In campo tre squadre che veleggiano nelle parti alte della classifica di Bundes, la cenerentola Paderborn, oltre a Mainz, Werder Brema e Wolfsburg.

Ad inaugurare il turno ci pensa il Bayern Monaco, fortunato nel sorteggio dello scorso dicembre. I bavaresi di Jupp Heynckes andranno a far visita al Paderborn, squadra che ha militato in Bundesliga per un solo anno, nel 2014-2015, prima di scendere vertiginosamente in Drei Liga nel giro di due annate. L'impegna quindi risulta essere decisamente morbido per i campioni della Bundes, ma l'allenatore dei bavaresi schiererà comunque una squadra competitiva e con Lewandowski prima punta, poiché tenuto a riposo nel turno di campionato svoltosi sabato. A chiudere il martedì sera c'è forse l'incontro più interessante dell'intero turno: Bayer Leverkusen - Werder Brema. Le Aspirine alla coppa ci puntano e lo hanno fatto capire sabato pomeriggio, quando diversi giocatori sono rimasti in panchina, tuttavia le capacità di Bailey e compagni verranno messe a dura prova da un Werder ritrovato. La squadra di Kohfeldt è tornata alla vittoria battendo lo Schalke in rimonta e l'innesto di Rashica sembra essere davvero azzeccato.

Le altre due partite, come detto, andranno in scena mercoledì. Alle 18.30 aprono Eintracht Francoforte e Mainz, con le Aquile in cerca di riscatto dopo la sconfitta in finale dello scorso anno contro il Dortmund. Come il Leverkusen, anche la squadra di Kovac ha lasciato a riposo alcuni giocatori fondamentali, pagando però la scelta a caro prezzo vista la ripassata subita dall'Augsburg. Il Mainz, d'altro canto, proverà a fare quel che può, ma il pronostico pende tutto dalla parte dei padroni di casa. A chiudere il turno ci sarà Schalke 04-Wolfsburg, altro match interessante che pone di fronte due squadre che vivono un momento negativo. I Minatori arrivano dalla sconfitta citata poco sopra e appaiono senza una idea di gioco, orfani di Goretzka con la testa altrove, e un vero finalizzatore, problemi da risolvere in breve tempo se si vuole provare a vincere la coppa.