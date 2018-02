L'Eintracht vince e accede alle semifinali di Dfb Pokal

L’Eintracht batte il Mainz 3-0 e si qualifica per le semifinali di Coppa di Germania. Reti distribuite in entrambi i tempi e pratica archiviata per i padroni di casa.

In Germania è tempo di Dfb Pokal. Dopo le qualificazioni in semifinale di Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, è il turno di Eintracht e Mainz per sfidarsi ed ottenere il pass. L'Eintracht parte con i favori dei pronostici vista l'annata positiva della squadra di Niko Kovac. Tra le formazioni titolari si può notare la presenza di due ex calciatori del Milan, Boateng per l'Eintracht e De Jong nel Mainz, sfida che rievoca gli ultimi anni positivi della squadra di Milano. Il tecnico croato schiera i suoi giocatori con un 3-4-3, riportando Rebic tra i titolari. Schwarz risponde con il 4-3-2-1, rivoluzionando la formazione che non ha del tutto deluso con il Bayern Monaco. Brozinski e Diallo sulle fasce, Osiniwo al posto di Muto con Quaison e Serdar nella mediana. Mainz chiamato alla vittoria per rendere meno amara la stagione in corso, attualmente è in zona spareggio, ma nonostante ciò non trova le giuste motivazioni per scendere in campo e provare a svoltare.

Partita che non mostra equilibri fin dai primi battiti. Dopo qualche occasione più o meno pericolosa, la squadra di Francoforte si sblocca al minuto 16: inciampa sul pallone Adler, recupera palla Wolf e a tu per tu con il portiere passa la palla a Rebic che con molta facilità insacca. L'Eintracht si ritrova con il pallino del gioco in mano e un vantaggio da difendere contro un Mainz astratto. Dopo il primo gol, l'Eintracht può trovare il raddoppio: su calcio d'angolo, Boateng prova la conclusione al volo ma finisce sull'esterno della rete. Al 35' minuto il Mainz prova a reagire: Latza da fuori area tenta la grande botta ma il tiro si spegne sopra la traversa. Con gli ospiti poco incisivi, i padroni di casa decidono di fare melina per mantenere il risultato e sprecare poche energie in vista del prossimo turno di Bundesliga. Finisce 1-0 il primo tempo alla Commerzbank Arena.

La seconda frazione di gioco inizia con l'Eintracht in attacco ma la difesa del Mainz è riuscita a respingere fuori dall'area. Pian piano la squadra ospite si ritaglia il proprio spazio e cerca il pareggio. Su sviluppo di un calcio di punizione dal limite più volte la squadra di Schwarz tenta la conclusione ma la poca lucidità sottoporta lascia invariato il risultato. Ma nel miglior momento del Mainz ecco che arriva il raddoppio dell'Eintracht: gegenpressing, palla che viene messa in mezzo ma trova Hack e Adler non può fare nulla per evitare l'autogol. Il Mainz non c'è più, l'Eintracht comincia a pregustare la vittoria e al minuto 62 chiude la pratica: Bell sbaglia ad uscire palla al piede, recupera Mascarell e con un pallonetto supera Adler. Con il risultato chiuso la partita perde a livello di emozioni. La squadra di casa cerca il possesso palla, gli ospiti provano invano a raddrizzare la partita. Per spegnere definitivamente le speranze del Mainz serve l'espulsione di Latza al minuto 83. Aytekin senza recupero manda tutti sotto la doccia sul 3-0 per l'Eintracht. Per il Mainz questa sconfitta rappresenta la sua stagione: la squadra di Schwarz ci prova, ci va vicino ma manca un terminale offensivo ed una difesa solita. Per l'Eintracht in semifinale ci sarà il Bayer Leverkusen che ieri ha battuto il Werder Brema per 4-2.