DFB Pokal - Lo Schalke è in semifinale: contro il Wolfsburg basta Burgstaller

Lo Schalke raggiunge il Bayern in semifinale di DFB Pokal, battendo per 1-0 il Wolfsburg nel quarto di finale andato in scena a Gelsenkirchen. A spuntarla è appunto la squadra di Domenico Tedesco che passa grazie al gol al 10' della prima frazione di Burgstaller, su ottimo diagonale calciato dallo stesso austriaco. Nulla da fare per i lupi di Germania che, nonostante il possesso palla del secondo tempo, non riescono a trovare il gol del pari, fermandosi sulla linea di porta a pochi minuti dalla fine quando Goretzka salva proprio il pari del Wolfsburg che, quindi, esce di scena a favore dello Schalke che si avvicina alla finale.

Tedesco sceglie il 3-4-3, con Schopf e Oczipka sugli esterni di centrocampo mentre Harit e Pjaca giocano più alti, sulla linea di Burgstaller, riferimento centrale dell'attacco dello Schalke. I lupi rispondono con un 4-2-3-1, con Guilavogui e Gerhardt davanti alla difesa, Origi unica punta supportato dalla linea a tre di trequartisti formata da Mehmedi, Arnold e Malli.

A partire meglio nel match di Gelsenkirchen è lo Schalke di Domenico Tedesco che fa la partita fin dai primi minuti, mentre il Wolfsburg attende e, quando recupera palla, non va mai in velocità in contropiede. Partita bloccata fino al 10' quando lo Schalke recupera palla sulla propria trequarti e parte in velocità sorprendendo un Wolfsburg mal posizionato: Burgstaller viene lanciato da Pjaca in campo aperto, si trova tu per tu con Casteels, finta di calciare per due volte trovando il gol del vantaggio con un bellissimo diagonale che si infila nell'angolino. La reazione dei lupi arriva al 24': da calcio d'angolo arriva il tentativo di Malli che sbatte sulla parte bassa della traversa della porta di Fahrmann. Poche occasioni nella parte finale del primo tempo, che vede il Wolfsburg spingere di più rispetto ai primi minuti, ma trovano uno Schalke ben messo in campo che chiude tutti gli spazi cercando poi di ripartire con la velocità di Pjaca e Harit, poco imbeccati nei primi 45' che i padroni di casa chiudono avanti di un gol sulla squadra di Schmidt.

La prima conclusione del secondo tempo è del Wolfsburg: al 49' percussione centrale di Malli che poi calcia, ma la palla è facile preda di Fahrmann. Partita molto tattica nella fase centrale del secondo tempo, con lo Schalke che cerca di tenere il risultato nei confronti di un Wolfsburg che fa un lungo possesso ma poco ragionato che non porta a nessuno sbocco. Tornano al tiro i lupi attorno alla mezz'ora del secondo tempo con William che però non inquadra la porta. La migliore occasione arriva a 6' dalla fine per il Wolfsburg: batti e ribatti in area con il salvataggio finale sulla linea di porta di Goretzka che salva lo Schalke dal gol del pari. Altra palla buona per Malli: all'89' il turco da solo in area calcia debolmente da buona posizione, sprecando un'altra occasione per i lupi. È anche l'ultima chance per la squadra di Schmidt: è lo Schalke ad andare in semifinale di DFB Pokal.