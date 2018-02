Bundesliga, giornata 22: Bayern-Schalke il big match, Brema-Wolfsburg per la salvezza

La Bundesliga è giunta alla sua ventiduesima giornata. Il Bayern viaggia ormai con il navigatore impostato verso il Meisterschale, la lotta all'Europa impazza alle sue spalle e proprio in questa giornata, la squadra di Heynckes, potrebbe mettere seriamente i bastoni tra le ruote dello Schalke 04 che in caso di sconfitta all'Allianz Arena vedrebbe salire il distacco dalla zona Champions. Quello tra bavaresi e Die Knappen è certamente il big match di giornata, quello che ruba l'occhio, e la squadra di Domenico Tedesco ha il dovere di provare a fare risultato sbloccando una situazione non ottimale nell'ultimo periodo. Le difficoltà offensive dello Schalke, però, saranno messe sotto la lente d'ingrandimento dalla granitica difesa del Bayern e per loro non sarà semplice trovare la via del gol.

Ad aprire il turno di campionato, però, ci sarà il Lipsia. I RotenBullen ospitano l'Augsburg in un match che si preannuncia molto aperto e spettacolare. Gli ospiti arrivano dalla rotonda vittoria contro l'Eintracht Francoforte che li ha rimessi in corsa per un posto in Europa, ma dovranno fare ancora a meno di Finnbogasson per una trasferta sicuramente insidiosa data la pericolosità dei ragazzi di Hasenhuttl. Il sabato, oltre al big match già presentato, scenderanno in campo anche molte squadre che occupano i primi posti della graduatoria. Il Leverkusen ospita alla BayArena l'Hertha Berlino e dopo aver ottenuto l'accesso alla semifinale di DFB Pokal vuole riprendere a correre e a vincere anche in Bundesliga. Al Signal Iduna Park di Dortmund, il Borussia ospita l'Amburgo del nuovo corso di Hollerback, finora imbattuto con due pareggi, ma non privo di problemi. Stoeger dovrà fare i conti con un attacco decimato, disponibili solo quattro giocatori, e potrebbe anche esserci un cambio di modulo per risolvere questa emergenza.

Chiudono la giornata il Gladbach, ospitato dallo Stoccarda in un match da vincere per entrambe le squadre, una in cerca di riscatto e di punti europei, l'altra per provare ad allontanarsi alla zona rossa. Salvezza che vedrà anche lo scontro diretto tra Werder Brema e Wolfsburg. Se i Lupi ottenessero i tre punti, le chance di salvezza aumenterebbero a dismisura, ma i biancoverdi hanno dimostrato di aver trovato la quadra nei match disputati contro lo Schalke e il Bayer in coppa di Germania, soprattutto con il nuovo innesto Rashica che sembra essersi integrato alla perfezione.