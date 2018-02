Bundesliga - Il Bayern è sempre più campione di Germania

Il Bayern vince e si avvicina al traguardo finale. Lo Schalke perde l'occasione invece di riportarsi in zona Champions.

È il giorno del big match in Bundesliga. Da una parte il Bayern che sta passeggiando per l'ennesimo anno consecutivo, dall'altra lo Schalke pronto a riagganciare il Lipsia in seconda posizione. La squadra di Gelsenkirchen deve riscattare la pesante sconfitta rilevata contro il Werder Brema nei minuti finali. I bavaresi invece vogliono conquistare ulteriori tre punti per confermare il primo posto per poi pensare esclusivamente alla Champions League, appuntamento a martedì per gli ottavi di finale. Non è presente a causa di un'influenza Jupp Heynckes, lo sostituisce il suo secondo Peter Hermann che schiera l'ormai noto 4-1-4-1. Rivoluziona lo scacchiere rispetto alla sconfitta nell'ultima giornata Domenico Tedesco inserendo dal primo minuto Stambouli, Goretzka, Burgstaller e Schopf. Partita molto interessante dal punto di vista tattico, si sfidano squadre che fanno tesoro del possesso palla e degli inserimenti.

Subito brivido per il Bayern: Embolo da una buona posizione impegna Ulreich. Nei primi minuti da sottolineare il buon pressing esercitato dallo Schalke. Dopo qualche minuto sullo sviluppo di un calcio di punizione battuto da James, entra in area Hummels per deviare in rete ma non è abbastanza. Il gol arriva un minuto dopo: Muller tira dalla distanza, la palla viene parata da Fahrmann ma sulla ribattuta c'è Lewandowski che tranquillamente insacca. Lo Schalke non demorde e cerca il gol del pareggio. Il corner di Caligiuri trova la testa di Kehrer ma la palla esce dal rettangolo di gioco. Dal quarto d'ora in poi le emozioni della partita diminuiscono. É il Bayern a dettare legge in campo: in difesa vengono bloccati tutti i tentativi di ripartenza dello Schalke, in attacco si presenta con meno frequenza perché preferisce mantenere il risultato. Ma non dura tanto: al 29' minuto cambia il punteggio. Embolo trova Goretzka in area, con una semi rovesciata serve inconsapevolmente Caligiuri e piazza il gol del pareggio. Il Bayern non ci sta e torna in vantaggio: su suggerimento di Robben che va a tagliare la difesa dello Schalke, Muller da posizione defilata trova il primo palo e segna cosi il gol del 2-1. La partita grazie ai due gol si scalda dopo qualche minuto di studio. Goretzka spreca un'ottima occasione al 40' minuto: si libera di un avversario ma il tiro è deludente. Il primo tempo si conclude con la punizione di Naldo sparata sugli spalti.

Nella ripresa Burgstaller prova a simulare ma Stieler è troppo attento e lo ammonisce. Tedesco chiede ai suoi giocatori meno giocate ma più incisività. Da quello che si vede in campo però non trova seguito il consiglio del tecnico calabrese. Secondo tempo che non riserva parecchie occasioni da gol. Il Bayern è abbastanza sicuro del risultato, lo Schalke non riesce ad imporsi davanti alla difesa bavarese. Al 71' minuto lampo dello Schalke con Embolo ma Ulreich para con facilità. Dopo 60 secondi risponde Lewandowski ma la sua conclusione è disturbata e manca il bersaglio. Il neo entrato Martinez prova la conclusione, deviata da un giocatore del Bayern in offside. Coman allo scadere tenta il tiro a giro ma si spegne sul fondo.

Il Match dell'Allianz Arena si chiude sul 2-1 per il Bayern che non fa altro che confermare la superiorità nel territorio tedesco.