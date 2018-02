Bundesliga - Schalke all'Allianz Arena per interrompere la maledizione Bayern

Bwin_de

Sabato extra lusso in Bundesliga. Dopo il consueto slot pomeridiano, alle 18.30 va in scena il big match del ventiduesimo turno di campionato che vede coinvolte Bayern Monaco e Schalke 04. La squadra di Heynckes ha il pilota automatico impostato a velocità di crociera e punta dritto al Meisterschale con un vantaggio che potrebbe superare addirittura i venti punti, i Die Knappen invece devono trovare la vittoria scaccia crisi, così da poter tornare ad essere una seria candidata per la qualificazione alla Champions League.

Bayern contro Schalke è anche uno scontro generazionale. Heynckes contro Tedesco, il vecchio volpone bavarese contro la nuova leva di allenatori made in Germania che sta prendendo sempre più piede. Pragmatismo e concretezza dalla parte del Bayern, un po' più di spensieratezza tattica dalle parti di Gelsenkirchen per un allenatore, l'italiano, che deve ancora trovare la via giusta per dare un gioco più incisivo alla propria squadra. I Minatori sono una squadra che crea abbastanza occasioni da rete, ma a cui manca il finalizzatore, la punta da venti gol a stagione e contro i bavaresi potrebbero vedersi nuovamente in campo sia Pjaca, sia Burgstaller, che tanto bene hanno fatto in DFB Pokal. Il compito non sarà semplice, poiché negli ultimi incontri tra le compagini lo Schalke ha segnato solo sei reti, a fronte delle quaranta messe a segno dal Bayern, una differenza enorme che fa capire quanto la squadra della Ruhr soffra il confronto con i bavaresi.

A differenza di quanto fatto settimana scorsa contro il Mainz, Heynckes mette in campo il miglior undici a disposizione con Robert Lewandowski che ritrova il posto da titolare presogli da Wagner sabato scorso. Muller, James, Ribery e Robben alle spalle del polacco con il solo Vidal a fare da schermo davanti alla difesa. Il cileno avrà anche un compito non semplice e fondamentale per il Bayern, presente e futuro, ovvero marcare Leon Goretzka, chiamato a dimostrare di saper reggere innanzitutto la pressione ed in secondo luogo un avversario fisico come l'ex Juventus. Come detto, lo Schalke, potrebbe optare per la coppia Pjaca-Burgstaller, anche se al momento solo il secondo è sicuro del posto da titolare, perché al posto del croato potrebbe esserci Konoplyanka che assieme ad Harit e Caligiuri comporranno il terzetto alle spalle del tedesco.

Bayern: Ulreich; Kimmich, Sule, Hummels, Alaba; Vidal; Ribery, Muller, James, Robben; Lewandowski.

Schalke: Fahrmann; Stambouli, Naldo, Kehrer; Goretzka, Meyer; Caligiuri, Harit, Konoplyanka, Oczipka; Burgstaller.