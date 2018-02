Bundes - Il Gladbach perde ancora, colpo Werder sul Wolfsburg: i risultati della Domenica

Twitter.com

I fari della Domenica di Bundesliga erano puntati sulla zona retrocessione, e le sorprese non sono mancate. Dopo le cadute di ieri di Colonia, Amburgo e Mainz, non steccano Werder e Stoccarda che fanno un piccolo passo in avanti in vista della salvezza, guadagnando punti proprio sul Wolfsburg che ha perso in trasferta contro la squadra di Kohfeldt, non sfruttando l'occasione per prendere un buon margine sulle inseguitrici che restano a distanza pericolosa, con 5 squadre in 5 punti, comprendendo anche il Friburgo che ieri ha perso 2-1 sul campo dell'Hannover. Preoccupante la striscia negativa del Borussia, che perde la sua terza partita di fila, scivolando al 10° posto, a 3 punti sì dalla zona Europa ma con Hecking che inizia ad essere in bilico sulla panchina: e settimana prossima c'è il Dortmund.

Stoccarda 1-0 Borussia M.

Ginczek 5'

Alla squadra di Korkut basta e avanza il gol di Ginczek arrivato dopo soli 5 minuti dall'inizio del match: l'attaccante tedesco è bravo a sfruttare il buco della difesa ospite e a spiazzare a tu per tu Sippel. Reagisce il Borussia che conclude la partita con più del 60% del possesso palla, ma non basta: gli attaccanti cestinano qualche buona occasione e Raffael, al rientro da un infortunio, non riesce a dare quel qualcosa in più ai suoi per acciuffare almeno il pari. A sorridere è quindi solo lo Stoccarda che torna a vincere, dopo il pareggio contro il Wolfsburg, portandosi a 24 punti in classifica, a +4 sulla zona retrocessione.

Werder Brema 3-1 Wolfsburg

Augustinsson 4', Kainz 40'-72'; Verhaeg 49'

Il Wolfsburg cade sul campo del Werder e vede arrivare le inseguitrici alle spalle. La squadra di Schmidt va sotto dopo soli 4' di gioco, con Augustinsson che dagli sviluppi di un corner trova di testa il primo palo per il vantaggio del Werder, che viene poi raddoppiato a pochi minuti dalla fine del primo tempo da Kainz, vero trascinatore dei suoi quest'oggi: il 7 del Werder chiude un bellissimo uno-due con un destro a giro che si infila a fil di palo, imprendibile per Casteels. Accorcia le distanze il Wolfsburg in avvio di ripresa con Verhaeg ma al 72' la chiude ancora Kainz con il secondo gol stagionale e doppietta che si infila in diagonale sul secondo palo. La vittoria per i lupi di Germania manca da 3 giornate, mentre il Werder settimana prossima si gioca una fetta di salvezza con il Friburgo.