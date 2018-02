Bundesliga, giornata 23: Bayer ad Amburgo per rialzare la testa; Gladbach all'ultima chiamata

Giornata numero ventitré in Bundesliga. Un turno atipico per il campionato tedesco poiché si aprirà, come d'abitudine, questa sera, ma terminerà lunedì sera con la partita del Lipsia, che così avrà tempo per recuperare dalla vittoriosa trasferta napoletana di Europa League.

Ad aprire la giornata tedesca ci sarà lo scontro tra Hertha Berlino e Mainz. La squadra della capitale sarà inevitabilmente gasata dalla vittoria ottenuta alla BayArena sabato scorso e contro un Magonza sì in cerca di punti salvezza, ma con una difesa tragica, potrebbe trovare la seconda vittoria consecutiva ed il quinto risultato utile in serie. Decisamente più interessante il sabato di Bundes. Il Leverkusen farà visita all'Amburgo provando a rialzarsi dopo la sconfitta contro i capitolini e lo dovrà fare assolutamente visto il turno favorevole rispetto alle contendenti per la Champions che si sfidano in partite tutt'altro che semplici. Il Bayern capolista e futuro vincitore del Meisterschale, non ha senso continuare a nasconderlo, andrà nella tana dei Lupi e probabilmente con una formazione parzialmente rimaneggiata visto l'impegno di Champions League contro il Besiktas. Ciò non toglie che i bavaresi dovrebbero comunque conquistare la vittoria. Posticipo del sabato tra Schalke 04 ed Hoffenheim. La squadra di Tedesco arriva dalla sconfitta dell'Allianz Arena, mentre i ragazzi di Nagelsmann dalla facile vittoria sul Mainz. Dire chi sta meglio delle due squadre è quasi un terno al lotto, ma certamente entrambe lotteranno per la vittoria dando vita ad una partita spettacolare.

Altri due match domenica. Apre Augsburg-Stoccarda, mentre chiude lo scontro tra i due Borussia. Il Dortmund, uscito vittorioso dalla spettacolare partita contro l'Atalanta, farà visita al Moenchengladbach, squadra in crisi d'identità e all'ultima chiamata per il treno europeo che, in caso di sconfitta, potrebbe perdere definitivamente. Mancano due squadre all'appello e si sfideranno lunedì sera, così da permettere il recupero del Lipsia dopo la trasferta di Napoli. I RotenBullen andranno a far visita a Niko Kovac ed al suo Eintracht Francoforte in una sfida che mette in palio il secondo posto in classifica, Dortmund permettendo.